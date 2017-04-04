Спілка письменників каже, що в неї хочуть "віджати" офіс на Банковій

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04.04.2017  18:10


Фото НСПУ з facebook

Національна спілка письменників України звинувачує київську владу у спробі "віджиму" землі.  

Про це повідомляє сайт НСПУ.

Відзначається, що майно спілки можуть конфіскувати через 1,5 мільйона гривень перед Державною фіскальною службою.

"Стягнення боргу планується через суд, який розпочнеться 7 квітня за прискореною процедурою шляхом конфіскації та виставлення на торги будинків творчості, які належать Спілці, у Харкові та Одесі", - йдеться в повідомленні.

В організації нагадали, що з 1 січня 2016 року Київрада встановила для національних творчих спілок максимальний розмір земельного податку.

"Таким чином, НСПУ нарахували близько 157 тисяч гривень на місяць податку за користування земельною ділянкою 0,37 гектара за адресою вулиця Банкова, 2, де знаходиться Будинок письменника, центральний офіс Спілки", - наголосили у НСПУ.

У спілці підкреслили, що така сума є для них непідйомною.

"Після численних звернень керівників творчих спілок до столичних депутатів з 31 травня минулого року розмір земельного податку зменшили втричі, однак податковий борг залишили, і платити НСПУ його не мала і не має змоги й сьогодні.

На прохання відтермінувати борг податкова відмовила, і таким чином будинки письменників в Одесі та Харкові, ласі шматки для комерційних структур, описують і через суд виставлять на торги. І шансів зберегти спілчанське майно, не сплативши боргу, фактично немає", – заявив  голова НСПУ Михайло Сидоржевський.

За його словами, на Спілку письменників з державного бюджету останні роки виділяється 920 тисяч гривень на рік. 

"Ці кошти виділяються на всю НСПУ, не тільки на Банкову. Більша частина з них йде на зарплати працівникам і сплату єдиного соціального внеску. Цих грошей катастрофічно не вистачає. Крім бюджетного фінансування, єдиним джерелом надходжень для Спілки залишається оренда приміщень. Але ці доходи з податковими витратами просто неспівмірні", – наголосив голова НСПУ.

Сидоржевський закликав знизити земельний податок для творчих спілок, як це зробили для Мистецького арсеналу.
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Коментарі - 6
Olena Dynamkova _ 04.04.2017 22:10
Грошей немає????? А де гроші за оренду приміщень??? Ресторан також там безкоштовно орендує??? Чи то все на карман??? Я також проти того, щоб приміщення забрали. Але...потрібно зробити там аудит.
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Сергій Титарчук _ 04.04.2017 21:52
Йусченко повинен підняти голос на свого кума ... але чомусь плямкає
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Higgs _ 04.04.2017 21:34
Тримайтесь, має вас підтримати держава, це ніякі гроші для неї і олігархів. Зважайте на те щоб не підкупили голів Спілки і бухгалтера.
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Ganna Naronina _ 04.04.2017 21:19
Ну дійсно, кому потрібна та культура разом з її працівниками? А книжки - спалити.
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Ganna Naronina _ 04.04.2017 21:18
Ну дійсно, кому потрібна та кул
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