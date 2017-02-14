Навесні у Києві планують запустити річковий транспорт



Фото prosto-vova.livejournal.com Фото prosto-vova.livejournal.com

Цієї весни столична влада має намір запустити річковий транспорт, який з’єднає лівий та правий береги Києва.

Про це у facebook повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

"Навесні, після сходження криги та відкриття навігації по Дніпру плануємо впровадження маршрутів річкового транспорту", - написав він.

Майзель додав, що розглядають можливість задіяти як теплоходи, так і швидкісні судна.

"Варіанти маршрутів – від Річкового вокзалу з причалу № 10 до стоянки маломірного флоту "Riviera Riverside" та в напрямку Русанівської протоки, з одночасним влаштуванням навпроти Міжнародного виставкого центру тимчасового причалу з облаштуванням благоустрою території", - написав чиновник.

За його словами, розрахункова вартість квитка та частота курсування плавзасобів залежатиме від типу рухомого складу, які будуть використовуватись на маршруті.

Передбачається, що проект буде реалізовано у весняно-літній період.

Як відомо, столична влада мала намір запустити річковий трамвай до 1 квітня 2017 року.

Українська правда. Київ

