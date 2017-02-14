Навесні у Києві планують запустити річковий транспорт

Версія для друку     Додати коментар -
14.02.2017  11:40


Фото prosto-vova.livejournal.com

Цієї весни столична влада має намір запустити річковий транспорт, який з’єднає лівий та правий береги Києва.

Про це у facebook повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

"Навесні, після сходження криги та відкриття навігації по Дніпру плануємо впровадження маршрутів річкового транспорту", - написав він.

Майзель додав, що розглядають можливість задіяти як теплоходи, так і швидкісні судна.

"Варіанти маршрутів – від Річкового вокзалу з причалу № 10 до стоянки маломірного флоту "Riviera Riverside" та в напрямку Русанівської протоки, з одночасним влаштуванням навпроти Міжнародного виставкого центру тимчасового причалу з облаштуванням благоустрою території", - написав чиновник.

За його словами, розрахункова вартість квитка та частота курсування плавзасобів залежатиме від типу рухомого складу, які будуть використовуватись на маршруті.

Передбачається, що проект буде реалізовано у весняно-літній період.

Як відомо, столична влада мала намір запустити річковий трамвай до 1 квітня 2017 року.

Українська правда. Київ 
 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.