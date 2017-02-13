У КОДА кажуть, що маршрутки подешевшали. А пасажири нічого про це не чули



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Київська обласна адміністрація заявляє, що частина перевізників в Київській області знизили вартість проїзду на 25%. Однак пасажири кажуть – проїзд подорожчав на 3 гривні.

За даними прес-служби КОДА, з 13 лютого у середньому вартість проїзду в маршрутних таксі знизилася на 1-1,5 гривні.

"Зокрема, на ранок понеділка ціни вже знизили транспорті підприємства "АТН", "Клайт", "Надія 2000", які обслуговують маршрути у місті Вишневе та Боярці", - повідомили у КОДА.

Водночас пасажири кажуть, що ні про яке подешевшання не чули.

Фото з facebook

"Зранку заплатив 12 гривень. Ніякого обіцяного подешевшання не було. Їхав у 716. До 12 гривень знов зросла вартість проїду у маршрутках 718, 301, 716, 721", - повідомив кореспондент "Української правди" Сергій Сидоренко.

Фото з facebook

Обурюються подорожчанню проїзду і у групах у соцмережі.

"У Вишневому все стабільно, за вікном зима, комунальники сплять, проїзд в маршрутних автобусах по 12 гривень", - повідомляє "Вишневе Портал".

Більше того, на маршруті №301 (Вишневе – Київ, 16,3 км) розрахували, що вартість проїзду одного пасажира має становити 15 гривень.

Фото з facebook

Однак пасажири відзначають, що жодна з маршруток з Вишневого не їде 16,3 км – а, зокрема, №301 проїжджає лише 11,6 км.

Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києву.

Тоді у Київській облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

У лютому влада Київщини закликала перевізників з 6 лютого знизити вартість проїзду в маршрутках до рівня, який передував різкому подорожчанню у січні.

У КОДА додали, що упродовж тижня, до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду.

За даними обласної адміністрації, третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей.

З 6 лютого проїзд у частині приміських маршруток подешевшав на кілька гривень.

Згодом керівник Київської обладміністрації Олександр Горган заявив "Українській правді. Київ", що на більшості приміських маршрутів ціни на проїзд знизяться на 20-25%.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ