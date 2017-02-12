13 лютого перевізники Київщини, що знижували ціну на проїзд, знову її піднімуть





Перевізники Київщини, які з 6 лютого дещо знижували вартість проїду у приміських маршрутках, знову її піднімуть з 13 лютого.

Про це пасажирів повідомили відповідними оголошеннями у маршрутках.

Зокрема, оголошення про майбутнє подорожчання з’явилося у маршрутці №721, яка їздить до столиці з Вишневого, повідомив журналіст "Української правди" Сергій Сидоренко.

""Недолго музыка играла". Вартість проїзду у маршрутках з понеділка повернеться до попередніх показників", - написав він у facebook.

Фото Сергія Сидоренка

Як відомо, маршрутка №721 надежить ПП "А.Т.Н", яке також водить пасажирів з вишневого до обслуговує маршрути №716, 718 та 720 (усі "Вишневе – Київ").

Нещодавно керівник Київської обладміністрації Олександр Горган заявив "Українській правді. Київ", що на більшості приміських маршрутів ціни на проїзд знизяться на 20-25%.

Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києву.

Тоді у Київській облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

У лютому влада Київщини закликала перевізників з 6 лютого знизити вартість проїзду в маршрутках до рівня, який передував різкому подорожчанню у січні.

У КОДА додали, що упродовж тижня, до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду.

За даними обласної адміністрації, третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей.

З 6 лютого проїзд у частині приміських маршруток подешевшав на кілька гривень.

Українська правда. Київ