Київавтодор каже, що інформація в ухвалі суду про купівлю солі втридорога – брехня

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09.02.2017  18:46


Фото КМДА


КК "Київавтодор" заявляє, що інформація про закупівлю солі за завищеними цінами, наведена в ухвалі суду, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на комунальну корпорацію.

"Інформація щодо закупівлі солі для столиці за завищеними цінами не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що комунальні шляхово-експлуатаційні підприємства, які є самостійними юридичними особами, упродовж серпня-вересня 2016 року дійсно здійснили закупівлю солі через відкриті конкурсні торги.

"Участь у таких торгах можуть брати будь-які підприємства різних форм власності, якi виявили зацікавленість до виставленої на відкритті торги пропозиції. Переможець торгiв був обраний за найнижчою ціною серед пропозицій учасників торгiв, якi були допущені до оцінки", - повідомив "Київавтодор" у facebook.

Наголошується, що переможці торгів – ТОВ "Торговий Дім Артемсіль", ТОВ "Торговий дім Укрснабресурс" та ТОВ "К-2" Інвестмент" – відмовились постачати сіль за цінами договору, тому шляхово-експлуатаційні підприємства були змушені повторно проводити конкурсні торги.

"Зазначимо, що станом на 6 лютого 2017 року ТОВ "Костанза" виконала умови всіх контрактів на 100% і столичними дорожніми підприємствами заготовлено сiль у повному обсязі", - наголосили у „Київавтодорі".

"Вказані факти наявно демонструють безпідставність звинувачень на адресу шляхово-експлуатаційних підприємств, які входять до складу комунальної корпорації "Київавтодор", і підозр щодо неспроможності переможця відкритих конкурсних торгів виконати умови договорів", - підсумували у корпорації.

Як відомо, поліція підозрює службових осіб КК "Київавтодор", ТОВ "Костанза" та ТОВ "Укрсільінвест" у завищенні цін та заволодінні державних коштів під час закупівлі солі.
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