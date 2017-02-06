Винного в обвалі будинку на Хмельницького посадили під домашній арешт

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06.02.2017  13:26


Фото ДСНС

Голосіївський райсуд Києва обрав підозрюваному у кримінальному провадженні за фактом обвалу будинку на вулиці Б. Хмельницького запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відповідне рішення суд прийняв 6 лютого, повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

"Згідно з ухвалою, підозрюваному заборонено покидати своє помешкання в нічний час – із 22 години вечора до 6 ранку. Крім того, суд поклав на 50-річного підозрюваного інші процесуальні обов’язки", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку інкримінується ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило загибель людей) та ч. 2 ст. 298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) КК України.

Раніше повідомлялося, що Прокуратура Києва оголосила про підозру виконробу, який керував будроботами в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 в центрі Києва, що призвели до обвалу перекриття і загибелі 2 людей 25 лютого 2016 року.

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Як відомо, 25 лютого 2016 року в аварійному будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 обвалились перекриття з 4 по 1 поверх. Під завалами опинились будівельники.  

Вранці 27 лютого з-під завалів на вулиці Богдана Хмельницького вилучили тіла 2 загиблих чоловіків.

Тоді екс-депутат Київради Олена Єскіна запевнила, що трагедії могло не бути.

Вона наголосила, що до обвалу історичного будинку і двох смертей призвела байдужість та бездіяльність чиновників.

Єскіна, будучи депутатом, говорила про можливу трагедію ще майже за рік до неї. Вона також написала не один запит і не раз виїжджала на місце і викликала міліцію і поліцію, щоб зупинити незаконні роботи на Хмельницького, 12-14.

Однак правоохоронці і міські чиновники почали реагувати на проблему аварійних будинків тільки після трагедії.

Після обвалу на Хмельницького міська влада нарахувала 48 аварійних будинків у Києві.

Крім того, 101 будинок визнали непридатним для проживання та 150 об’єктів нерухомості назвали такими, що мають незадовільний технічний стан.

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 1
Kateryna Ulizko _ 06.02.2017 16:36
знайшли стрілочника, а архітектор, а будматеріали, а марка цементу, хтось в цьому розбирався?
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