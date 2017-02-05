До Києва йдуть морози

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05.02.2017  09:10


Фото vosizneias.com

З 7 лютого у столиці очікуються морози до -20°С.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом, розпочнеться тиждень невеликим снігом 6 лютого, температура повітря становитиме -6..-8°С, на дорогах ожеледиця.

Уночі 7 лютого похолоднішає до -13-15°С вночі та до -10…-12 вдень, уночі прогнозують невеликий сніг, вдень малохмарну погоду, без опадів.

8 та 9 лютого стовпчик термометра опуститься до -21°С вночі та до -14 °С вдень. Опадів не прогнозується.

Скриншот з сайту meteo.gov.ua 
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