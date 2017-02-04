Влада Київщини просить перевізників знизити ціни на проїзд з 6 лютого



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Київська обладміністрація закликає перевізників з 6 лютого знизити вартість проїзду в маршрутках до рівня, який передував різкому подорожчанню у січні.

Про це заявив голова Київської ОДА Олександр Горган, повідомляє прес-служба КОДА.

"Закликаю автоперевізників з понеділка, 6 лютого, повернути вартість проїзду, яка передувала різкому здорожчанню в січні", - сказав Горган.

Він додав, що упродовж тижня, до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду.

За словами Горгана, третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей.

Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києву.

Тоді у Київській облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

З 21 січня також підняли ціну на проїзд на 1 гривню і приватні перевізники Києва. Від 21 січня проїзд у маршрутних таксі з Бучі та Ірпеня до Києва подорожчав на 3-4 гривні.

Раніше вартість проїзду з Києва до Вишневого у приміській маршрутці №820 зросла вдруге за місяць. На цей раз на 3 гривні – до 12 гривень за поїздку.

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.