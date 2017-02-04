Влада Київщини просить перевізників знизити ціни на проїзд з 6 лютого

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04.02.2017  10:46


Фото Сегодня

Київська обладміністрація закликає перевізників з 6 лютого знизити вартість проїзду в маршрутках до рівня, який передував різкому подорожчанню у січні.

Про це заявив голова Київської ОДА Олександр Горган, повідомляє прес-служба КОДА.

"Закликаю автоперевізників з понеділка, 6 лютого, повернути вартість проїзду, яка передувала різкому здорожчанню в січні", - сказав Горган.

Він додав, що упродовж тижня, до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду.

За словами Горгана, третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей.

Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києву. 

Тоді у Київській облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

З 21 січня також підняли ціну на проїзд на 1 гривню і приватні перевізники Києва. Від 21 січня проїзд у маршрутних таксі з Бучі та Ірпеня до Києва подорожчав на 3-4 гривні.

Раніше вартість проїзду з Києва до Вишневого у приміській маршрутці №820 зросла вдруге за місяць. На цей раз на 3 гривні – до 12 гривень за поїздку.   

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.  
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Коментарі - 6
Anatol Semeniuk _ 04.02.2017 15:01
Ліцензії хіба у Вас позабирають. На право голосу.А таких цін і срачу з транспортом як у Києві ше треба пошукати.Ігноруйте тих бариг,пересідайте на велосипеди,пішки більше ходіть.Розплакались!
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Олег Краснов _ 04.02.2017 12:45
422 Буча - Київ ще забули вказати. Протягом місяця 2 підвищення ціни проїзду. Спочатку на 1 грн., потім ще на 3 грн. Маршрутки у страшному стані, не обігріваються. Невже влвда, видаючи автоперевізникам ліцензії, погоджувалася на такі умови? Думаю - ні. Отож, можна ставити питання про анулювання ліцензій . Діяти жорстко і рішуче (звичайно, якщо за видачу ліцензій ніхто не брав хабара, бо тоді якось незручно буде....)
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Nnikolay Yegorov _ 04.02.2017 12:36
И нечего с ними уже давно цацкаться ! Пора уже и власть к этим горе хапужным хозяев -скотовозок применить .И поставить их всех раз и на место и по цене и по обслуживанию и внешнему виду их найманой раб силе ! Только тогда мы добьемся хоть немного того что называеться красивым словом СЕРВИС ! КИЕВ ЭТО СТОЛИЦА и ЛИЦО УКРАИНЫ ! И таким хозяинам этих драндулетов в столице -Не Место !
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Механік _ 04.02.2017 12:36
До 26 жовтня 2016 року Олександр Горган працював головою Вишгородської райдержадміністрації (Київська область).
Що він там робив з перевізниками ? Проводив збори , засідання , круглі столи. Погрожував і вмовляв , щоб не порушували : графіків руху , перевезення пільгових категорій , невидачу квитків , переповнення автобусів. Результат - НУЛЬ. Жодного якогось штрафу , жодного відбирання ліцензії не ініціював. Балаболка , одним словом. А мо' і отримує від перевізників помощьььь ....
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Nnikolay Yegorov _ 04.02.2017 12:26
У нас есть Украина и украинская власть ? Или у нас есть власть низко просящая ? И у кого ? С этими хозяевами баригами ? Да разогнать их всех к чертовой матери эту свору перевизныков и отобрать нахер лицензии если не у всех так через одного ! Кто в украинском доме хозяин Мы народ или эта барижная хозяйственная сволота этих скотовозок ! А про бензин и масло и остальные материалы пускай идут и жалуються или на Банковую или к Папе -Карло ! Зажравшиеся хозяева этих ржавых автобусных драндулетов . Это они нам народу еще доплачивать что еще садимся в эти вечно забитые скотовозки !
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