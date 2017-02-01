Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард

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01.02.2017  17:24


Фото "Київенерго" з facebook

Мешканці, які отримали аномально високі рахунки за тепло, оплачують обігрів приватних магазинів, підвалів-складів чи сусідські мансарди.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" за результатами інспекції будинків, де жителі отримали "захмарні" платіжки.

Зокрема, у 3-поверховому будинку по вулиці Верхній Вал, 40 розташовані 2 комерційні приміщення – магазин сантехніки преміум-класу та "Еко-лавка".

"З "Еко-лавкою" договору на теплопостачання немає, з магазином сантехніки – є, проте тільки на частину реальної площі. Як виявилося, під магазином – чимале підвальне приміщення, близько 170 квадратних метрів, яке опалюється. Договору на цю площу – немає", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що в цьому будинку, ймовірно, обігрівається й мансарда, яку надбудовано над верхнім поверхом і яку власник не зареєстрував. 

Київенерго каже, що кияни платять за чужі прибудовки і мансарди  

"Така ситуація зачіпає інтереси мешканців трьох будинків – 40, 40б і 40в. Тепло, що подається на вказані будинки, обраховується одним вузлом обліку. Вартість тепла, сумарно спожитого за місяць, розподіляється пропорційно опалювальним площам квартир та приміщень, у яких є договори на теплопостачання", - пояснили у "Київенерго". 

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Нині, щоб мати змогу зробити клієнтам перерахунок, компанія має заміряти реальні опалювальні площі. Це можливо лише за умови допуску працівників компанії у приватну власність.

"На основі Акту обстеження, який підписує "Київенерго", балансоутримувач будинку та власник приміщення, ми перерозподілимо опалювальні площі та зробимо мешканцям перерахунок", - пояснив заступник директора з технічного забезпечення продажу СВП "Київські теплові мережі" Олексій Фоменко.
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