Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард



Фото "Київенерго" з facebook Фото "Київенерго" з facebook

Мешканці, які отримали аномально високі рахунки за тепло, оплачують обігрів приватних магазинів, підвалів-складів чи сусідські мансарди.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" за результатами інспекції будинків, де жителі отримали "захмарні" платіжки.

Зокрема, у 3-поверховому будинку по вулиці Верхній Вал, 40 розташовані 2 комерційні приміщення – магазин сантехніки преміум-класу та "Еко-лавка".

"З "Еко-лавкою" договору на теплопостачання немає, з магазином сантехніки – є, проте тільки на частину реальної площі. Як виявилося, під магазином – чимале підвальне приміщення, близько 170 квадратних метрів, яке опалюється. Договору на цю площу – немає", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що в цьому будинку, ймовірно, обігрівається й мансарда, яку надбудовано над верхнім поверхом і яку власник не зареєстрував.

Київенерго каже, що кияни платять за чужі прибудовки і мансарди

"Така ситуація зачіпає інтереси мешканців трьох будинків – 40, 40б і 40в. Тепло, що подається на вказані будинки, обраховується одним вузлом обліку. Вартість тепла, сумарно спожитого за місяць, розподіляється пропорційно опалювальним площам квартир та приміщень, у яких є договори на теплопостачання", - пояснили у "Київенерго".

Нині, щоб мати змогу зробити клієнтам перерахунок, компанія має заміряти реальні опалювальні площі. Це можливо лише за умови допуску працівників компанії у приватну власність.

"На основі Акту обстеження, який підписує "Київенерго", балансоутримувач будинку та власник приміщення, ми перерозподілимо опалювальні площі та зробимо мешканцям перерахунок", - пояснив заступник директора з технічного забезпечення продажу СВП "Київські теплові мережі" Олексій Фоменко.