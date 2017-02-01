Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард

Версія для друку     Додати коментар -
01.02.2017  18:24


Фото "Київенерго" з facebook

Мешканці, які отримали аномально високі рахунки за тепло, оплачують обігрів приватних магазинів, підвалів-складів чи сусідські мансарди.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" за результатами інспекції будинків, де жителі отримали "захмарні" платіжки.

Зокрема, у 3-поверховому будинку по вулиці Верхній Вал, 40 розташовані 2 комерційні приміщення – магазин сантехніки преміум-класу та "Еко-лавка".

"З "Еко-лавкою" договору на теплопостачання немає, з магазином сантехніки – є, проте тільки на частину реальної площі. Як виявилося, під магазином – чимале підвальне приміщення, близько 170 квадратних метрів, яке опалюється. Договору на цю площу – немає", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що в цьому будинку, ймовірно, обігрівається й мансарда, яку надбудовано над верхнім поверхом і яку власник не зареєстрував. 

Київенерго каже, що кияни платять за чужі прибудовки і мансарди  

"Така ситуація зачіпає інтереси мешканців трьох будинків – 40, 40б і 40в. Тепло, що подається на вказані будинки, обраховується одним вузлом обліку. Вартість тепла, сумарно спожитого за місяць, розподіляється пропорційно опалювальним площам квартир та приміщень, у яких є договори на теплопостачання", - пояснили у "Київенерго". 

ЧИТАЙ ТАКОЖ
Киянину нарахували 10 тисяч за тепло. Київенерго каже: платить за сусідів
У Київенерго пояснили, чому деяким киянам нарахували по 8 тисяч за тепло

Нині, щоб мати змогу зробити клієнтам перерахунок, компанія має заміряти реальні опалювальні площі. Це можливо лише за умови допуску працівників компанії у приватну власність.

"На основі Акту обстеження, який підписує "Київенерго", балансоутримувач будинку та власник приміщення, ми перерозподілимо опалювальні площі та зробимо мешканцям перерахунок", - пояснив заступник директора з технічного забезпечення продажу СВП "Київські теплові мережі" Олексій Фоменко.
powered by lun.ua
Коментарі - 1
Igor Ferrari _ 02.02.2017 01:33
........не розумію як площа впливає на гігамегакілогектокалорію, ті ,що в мансардах і підвалах - не кияни ?......іміджева стаття для влади... а ще кияни переплачують за відкриті кватирки сусідів )))))))0.... і за.... стаття ГІМНО !
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
СБУ викрила конвертцентр з обігом у 700 мільйонів на місяць
Київенерго: кияни оплачують тепло для магазинів і сусідських мансард
На бульварі Шевченка готуються звести 17-поверхового "монстра" – активіст. ФОТО
У Києві на будівництві загинув робітник: упав з 4 поверху
Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар
    ПУБЛІКАЦІЇ
Нерухомість
27.01, 16:02

Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську

Офшорна компанія зажадала від України компенсувати їй 120 млн дол за те, що суди і прокуратура часів Януковича позбавили її ділянки в центрі Києва. Держава виграє суперечку, якщо доведе наявність "схем". (Рос.)
25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
    КОЛОНКА АВТОРА
26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг

Київський Бюджет Участі у питаннях та відповідях

Саме від вас залежить, які ідеї будуть профінансовані. Півгодини вашого часу можуть допомогти, наприклад, школі, де навчаються ваші діти, отримати новий спортмайданчик. Голосування триватиме до кінця доби 29 січня (рос.)
25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова

Боротьба за ліс під Києвом: перша перемога

Орган місцевого самоврядування роками вводив в оману місцевих мешканців. Громада навіть не знала, що сільрада у 2012 році ухвалила Генеральний план. Пізніше виявилося, що сільрада вносила зміни до Генплану на свій розсуд "заднім числом" і мала купу "робочих" генеральних планів
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте