Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар

Столична влада має намір розпочати будівництво метро на Виноградар у грудні 2017 року.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради у тунелі біля станції метро "Сирецька".
За словами мера, перші дві станції нової гілки мають здати до 2021 року.
"За попередніми розрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект правди" ми можемо відкрити протягом трьох років. Ці дві станції будуть продовженням цього тунелю до Вітряних гір", - сказав Кличко.
Він додав, що наразі триває розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, орієнтовна вартість будівництва двох станцій – 5 мільярдів гривень.
"ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро", - сказав Кличко.
Водночас він додав, що говорити про метро на Троєщину можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.
|26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг
|25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова