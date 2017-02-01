Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар



Фото tov-tob.livejournal.com Фото tov-tob.livejournal.com

Столична влада має намір розпочати будівництво метро на Виноградар у грудні 2017 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради у тунелі біля станції метро "Сирецька".

За словами мера, перші дві станції нової гілки мають здати до 2021 року.

"За попередніми розрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект правди" ми можемо відкрити протягом трьох років. Ці дві станції будуть продовженням цього тунелю до Вітряних гір", - сказав Кличко.

Він додав, що наразі триває розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, орієнтовна вартість будівництва двох станцій – 5 мільярдів гривень.

"ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро", - сказав Кличко.

Водночас він додав, що говорити про метро на Троєщину можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.