Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар

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01.02.2017  12:20


Фото tov-tob.livejournal.com

Столична влада має намір розпочати будівництво метро на Виноградар у грудні 2017 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради у тунелі біля станції метро "Сирецька".

За словами мера, перші дві станції нової гілки мають здати до 2021 року.

"За попередніми розрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект правди" ми можемо відкрити протягом трьох років.  Ці дві станції будуть продовженням цього тунелю до Вітряних гір", - сказав Кличко.

Він додав, що наразі триває розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, орієнтовна вартість будівництва двох станцій – 5 мільярдів гривень.

"ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро", - сказав Кличко.

Водночас він додав, що говорити про метро на Троєщину можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.
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