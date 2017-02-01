Кличко розповів, коли почне будувати метро на Виноградар

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01.02.2017  13:20


Фото tov-tob.livejournal.com

Столична влада має намір розпочати будівництво метро на Виноградар у грудні 2017 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради у тунелі біля станції метро "Сирецька".

За словами мера, перші дві станції нової гілки мають здати до 2021 року.

"За попередніми розрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект правди" ми можемо відкрити протягом трьох років.  Ці дві станції будуть продовженням цього тунелю до Вітряних гір", - сказав Кличко.

Він додав, що наразі триває розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, орієнтовна вартість будівництва двох станцій – 5 мільярдів гривень.

"ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро", - сказав Кличко.

Водночас він додав, що говорити про метро на Троєщину можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.
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Коментарі - 2
bugorius _ 01.02.2017 16:05
У ТУНЕЛІ... У КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ ТРЕБА НАРАДИ ПРОВОДИТИ! ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ФІТІЛЬ ЗНІМАЮТЬ!
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Sergio_S _ 01.02.2017 15:49
Ну да, на Троещину уже ж метро провели - пора начинать строить на Виноградник. Кто следующий?
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