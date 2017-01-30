Київ не розподілив 3 мільярди з бюджету-2016

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30.01.2017  17:49


Фото Online.ua

Київська адміністрація не розподілила 3 мільярди гривень бюджетних коштів у 2016 році.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка.

"Станом на початок року 3 мільярди гривень нерозподілених коштів залишилися на рахунках", - сказав він.

За словами чиновника, нерозподілені кошти переведуть на соціальні й цільові програми в 2017 році.

Наразі комісія Київради з питань бюджету й соціально-економічного розвитку розглядає питання розподілу залишку коштів.

Раніше перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс заявив про освоєння коштів бюджету районними міськими адміністраціями на рівні 50-60%.

Пліс зазначив, що невисокий рівень освоєння коштів пов'язано із проблемами з порталом державних закупівель ProZorro і невиправдано великою кількістю звернень до Антимонопольного комітету.

Як відомо, у грудні Київська адміністрація констатувала освоєння коштів міського бюджету в 2016 році на рівні 50%.

Київський міський бюджет на 2016 рік було прийнято з дохідною частиною в 27,136 мільярда гривень і видатковою – 25,637 мільярда гривень.

У грудні 2017 року Київ рада прийняла міський бюджет на 2017 рік з доходами 38,238 мільярда гривень і витратами 38,24 мільярда гривень.
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