Кияни можуть шукати загублені речі по телефону

Відтепер кияни можуть відшукати загублені речі через службу 1551 – міський контакт-центр долучився до онлайн-проекту "Бюро знахідок".
Про це розповів керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, повідомляє сайт міської влади.
Він додав, що "Контактний центр міста Києва" підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією "LuckFind".
Повідомлення про загублену/знайдену річ прийматимуться цілодобово за телефоном гарячої лінії 1551 та будуть опрацьовані за допомогою онлайн-сервісу "Бюро знахідок".
При цьому необхідно лише надати стислу інформацію про загублену чи знайдену річ і свої контакти для зворотного зв’язку.
Відзначається, що у 1551 впровадили систему внутрішнього контролю, щоб мінімізувати ризики шахрайства.
|26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг
|25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова