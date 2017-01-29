Кияни можуть шукати загублені речі по телефону

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29.01.2017  11:15


Фото DreamKyiv

Відтепер кияни можуть відшукати загублені речі через службу 1551 – міський контакт-центр долучився до онлайн-проекту "Бюро знахідок".

Про це розповів керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, повідомляє сайт міської влади.

Він додав, що "Контактний центр міста Києва" підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією "LuckFind".

Повідомлення про загублену/знайдену річ прийматимуться цілодобово за телефоном гарячої лінії 1551 та будуть опрацьовані за допомогою онлайн-сервісу "Бюро знахідок".

При цьому необхідно лише надати стислу інформацію про загублену чи знайдену річ і свої контакти для зворотного зв’язку.

Відзначається, що у 1551 впровадили систему внутрішнього контролю, щоб мінімізувати ризики шахрайства.


 
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