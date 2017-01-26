Київпастранс каже, що в нього вкрали електроенергії на 1 мільйон гривень

КП "Київпастранс" виявило 1855 несанкціонованих підключень до опор контактних мереж підприємства, що завдало збитків на понад 1 мільйон гривень.
Про це повідомляє сайт комунального підприємства.
"Внаслідок незаконних підключень КП "Київпастранс" несе значні збитки по утриманню вказаних опор. Недоотримання коштів за рік складає понад 1 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошують, що усі незаконні підключення становлять небезпеку ураження електричним струмом з усіма несприятливими наслідками для киян та гостей столиці.
Наразі "Київпастранс" починає активну боротьбу з порушниками закону. У разі виявлення несанкціонованих підключень, підприємство звертатиметься до поліції Києва та до суду.
|26.01.2017, 11:59
Арсеній Фінберг
|25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова