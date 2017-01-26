Київпастранс каже, що в нього вкрали електроенергії на 1 мільйон гривень



Фото instagram.com/kyivpastrans Фото instagram.com/kyivpastrans

КП "Київпастранс" виявило 1855 несанкціонованих підключень до опор контактних мереж підприємства, що завдало збитків на понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє сайт комунального підприємства.

"Внаслідок незаконних підключень КП "Київпастранс" несе значні збитки по утриманню вказаних опор. Недоотримання коштів за рік складає понад 1 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошують, що усі незаконні підключення становлять небезпеку ураження електричним струмом з усіма несприятливими наслідками для киян та гостей столиці.

Наразі "Київпастранс" починає активну боротьбу з порушниками закону. У разі виявлення несанкціонованих підключень, підприємство звертатиметься до поліції Києва та до суду.