На Круглоуніверситетській відновили скандальне будівництво. ФОТО

Версія для друку     Додати коментар -
26.01.2017  13:56


Фото з facebook

26 січня забудовник відновив скандальне будівництво на вулиці Круглоуніверситетській.

Про це у facebook повідомив Володимир Хенгісов.

"Відновилось незаконне будівництво: незважаючи на анульований дозвіл на будівництво (забудова пожежного проїздку), заборону будувати від Київенерго (забудовується охоронна зона тепломереж) і розташування просто під ділянкою прибудинкової каналізації", - написав Хенгісов.

Він відзначив, що 26 січня почали рити котлован, а побувку для будівельників вирішили поставити на тротуарі крутого узвозу.

Крім того, за словами Хенгісова, у результаті конфлікту з забудовниками постраждала літня місцева мешканка – у неї зламана рука. 

Як відомо, на вулиці Круглоуніверситетській, 2/1 упритул до пам’ятки архітектури зводять 6-поверховий торгівельно-виставковий зал. Пам’ятка вкрилася тріщинами.

Мешканці побоюються, що одного дня будинок просто обвалиться. Вони виступають категорично проти будівництва.

10 листопада 2016 року Департамент держархбудконтролю КМДА анулював дозвіл на виконання будівельних робіт по вулиці Круглоуніверситетській, 2/1.

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.