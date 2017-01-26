На Круглоуніверситетській відновили скандальне будівництво. ФОТО

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26.01.2017  14:56


Фото з facebook

26 січня забудовник відновив скандальне будівництво на вулиці Круглоуніверситетській.

Про це у facebook повідомив Володимир Хенгісов.

"Відновилось незаконне будівництво: незважаючи на анульований дозвіл на будівництво (забудова пожежного проїздку), заборону будувати від Київенерго (забудовується охоронна зона тепломереж) і розташування просто під ділянкою прибудинкової каналізації", - написав Хенгісов.

Він відзначив, що 26 січня почали рити котлован, а побувку для будівельників вирішили поставити на тротуарі крутого узвозу.

Крім того, за словами Хенгісова, у результаті конфлікту з забудовниками постраждала літня місцева мешканка – у неї зламана рука. 

Як відомо, на вулиці Круглоуніверситетській, 2/1 упритул до пам’ятки архітектури зводять 6-поверховий торгівельно-виставковий зал. Пам’ятка вкрилася тріщинами.

Мешканці побоюються, що одного дня будинок просто обвалиться. Вони виступають категорично проти будівництва.

10 листопада 2016 року Департамент держархбудконтролю КМДА анулював дозвіл на виконання будівельних робіт по вулиці Круглоуніверситетській, 2/1.

Українська правда. Київ 
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