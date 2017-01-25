Кличко відтиснувся 22 рази і передав естафету закордон. Відео

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25.01.2017  17:47


Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у флешмобі #22PushupChallenge на підтримку ветеранів АТО та передав естафету брату Володимиру.

Відео Кличко оприлюднив на своїй сторінці у facebook.

"Сьогодні взяв участь у флешмобі #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО, отримавши естафету від патрульної поліції Києва. Це – акція на підтримку українських воїнів, ветеранів, які повернулися зі Сходу України. Її мета – привернути увагу до проблем адаптації військовослужбовців у мирному житті", - нагадав Кличко суть флешмобу.

Віджавшись на ганку перед КМДА 22 рази, він передав естафету своєму брату Володимиру.

"Я передав цю естафету своєму брату Володимиру Klitschko, який зможе розповсюдити акцію на підтримку наших воїнів і нашої країни за межами України", - підсумував мер столиці.

Як відомо, усі 28 управлінь патрульної поліції України підтримали воїнів АТО, приєднавшись до флешмобу #22PushupChallenge.

До акції долучились сотні людей, зокрема українські бійці, що отримали звання героя України, Сергій Божок і Євген Межевікін.

24 січня до флешмобу приєднався начальник Генштабу України Віктор Муженко. 
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