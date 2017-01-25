Музей російського мистецтва пропонують перейменувати у "Київську галерею"

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25.01.2017  16:03


Фото liveinternet.ru


Комісія Київради з питань культури пропонує перейменувати Київський національний музей російського мистецтва на "Національний музей "Київська Галерея".

Про це у facebook повідомила екс-депутат Київради, дружина спадкоємця відомої династії промисловців та меценатів, а нині мера Глухова Мішеля Терещенка Олена Єскіна.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні 25 січня.

"Комісія вирішила перейменувати музей на "Національний музей "Київська Галерея", повернувши музею назву надану радянською владою після його конфіскації", - написала Єскіна.

Вона наголосила, що члени комісії проголосували за проект рішення, у якому немає згадки про меценатів Терещенків.

"Відхиливши пропозицію щодо перейменування на "Київський національний музей "Галерея Терещенків", вони проігнорував і думку киян, які підтримали цю назву в результаті громадських обговорень у КМДА 2015 року, а також тих депутатів VII скликання, які підтримували саме цю назву в процесі розгляду відповідних комісій", - наголосила Єскіна.

Вона додала, проти згадки імені Терещенків у назві виступив і Департамент культури в особі Діани Попової та її заступника.

"Заступник обґрунтував тим, якщо у назві музею буде згадка ім'я Терещенків, трудовий колектив подасть до суду! Я не розумію: як трудовий колектив, який живе та працює за рахунок конфіскованого майна власників колекції, позиватиметься до суду у випадку згадки ім'я Терещенків у назві? Без коментарів", - підсумувала Єскіна.

Як відомо, Київський музей російського мистецтва відкрили у 1922 році. Тоді він мав назву Київської картинної ґалерії. З приватної колекції родини Терещенків у Київську картинну ґалерію потрапили твори І.Шишкина, І.Крамського, І.Репіна, В.Васнецова, М.Врубеля, скульптури М.Антокольського та інші.

Українська правда. Київ 
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