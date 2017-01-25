Під Києвом сплюндрували Биківнянський меморіал. ФОТО



Фото з facebook Фото з facebook

У селищі Биківня під Києвом сплюндрували український та польський меморіали жертвам НКВС.

Про це написав голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у facebook.

"Вандали, які швидше за все зробили це у ночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій", - відзначив він.

Як видно з фото, на об’єктах меморіалу червоною фарбою написали "ОУН-УПА", "курва" та "Галичина" з неправильно написаною літерою "И".

Посольство Польщі в Україні направило до українського Міністерства закордонних справ ноту з вимогою розслідування справи про сплюндрований меморіал у Биківні.

Про це написала речниці МЗС Польщі Йоанна Вайда у Twitter.

"Посольство Польщі в Україні направило в МЗС України ноту, в якій ми вимагаємо з’ясування обставин і розкриття осіб тих, хто сплюндрував польський військовий цвинтар у Биківні", - написала вона.

.@PLinUkraine wystosowała do MSZ Ukrainy notę,w której żądamy wyjaśnienia i ujawnienia sprawców profanacji PL Cmentarza Wojennego w Bykowni. — Rzecznik Prasowy MSZ (@Rzecznik_MSZ) January 25, 2017

Як відомо, Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" розташований у селищі Биківня.

Упродовж 1937-1941 років Биківнянський ліс був місцем таємного поховання жертв масових політичних репресій, розстріляних співробітниками органів НКВС у київських в'язницях.

За даними українських істориків у Биківні поховано 30-35 тисяч розстріляних мешканців Києва і області, а також понад 3,5 тисячі іноземних громадян.

Перші пам`ятні хрести та скульптура, присвячені жертвам, похованим на території колишної спецділянки НКВС УРСР, були встановлені в 1995 році.

У травні 2001 року Кабмін ухвалив Постанову № 546 "Про створення Державного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

У 2006 року заповідник отримав статус Національного.