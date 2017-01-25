Під Києвом сплюндрували Биковнянський меморіал. ФОТО

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25.01.2017  15:37


Фото з facebook

У селищі Биківня під Києвом сплюндрували український та польський меморіали жертвам НКВС.

Про це написав голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у facebook.

"Вандали, які швидше за все зробили це у ночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій", - відзначив він.

Як видно з фото, на об’єктах меморіалу червоною фарбою написали "ОУН-УПА", "курва" та "Галичина" з неправильно написаною літерою "И".

Посольство Польщі в Україні направило до українського Міністерства закордонних справ ноту з вимогою розслідування справи про сплюндрований меморіал у Биківні.

Про це написала речниці МЗС Польщі Йоанна Вайда у Twitter.

"Посольство Польщі в Україні направило в МЗС України ноту, в якій ми вимагаємо з’ясування обставин і розкриття осіб тих, хто сплюндрував польський військовий цвинтар у Биківні", - написала вона.

Як відомо, Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" розташований у селищі Биківня.

Упродовж 1937-1941 років Биківнянський ліс був місцем таємного поховання жертв масових політичних репресій, розстріляних співробітниками органів НКВС у київських в'язницях.

За даними українських істориків у Биківні поховано 30-35 тисяч розстріляних мешканців Києва і області, а також понад 3,5 тисячі іноземних громадян.

Перші пам`ятні хрести та скульптура, присвячені жертвам, похованим на території колишної спецділянки НКВС УРСР, були встановлені в 1995 році.

У травні 2001 року Кабмін ухвалив Постанову № 546 "Про створення Державного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

У 2006 року заповідник отримав статус Національного.  
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Коментарі - 5
UTC _ 25.01.2017 16:50
Биківнянський, а не БикОвнянський
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Антон Фельдман _ 25.01.2017 16:17
И после всего, какие-то уроды, типа Пинчука и ко, пытаются говорить о примирении? С кем? С этой синемордой мразью?
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Badyle _ 25.01.2017 16:03
кацапские мрязи. свинособаки.
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rem 2 _ 25.01.2017 16:02
Ну, блін, "білими нитками" шито...
Хто зацікавлений у тому, щоб розсварити дві держави?
Кому вигідно, щоб Польща не підтримувала Україну і не виступала її "адвокатом" у ЄС?
Московія, цими діями ти всьому світу доводиш - ти дика, підла, зла та кровожерлива Азія!
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Roman Kyzyma _ 25.01.2017 15:48
Знайти і поламати руки
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