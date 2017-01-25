У селищі Биківня під Києвом сплюндрували український та польський меморіали жертвам НКВС.
Про це написав голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у facebook.
"Вандали, які швидше за все зробили це у ночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій", - відзначив він.
Як видно з фото, на об’єктах меморіалу червоною фарбою написали "ОУН-УПА", "курва" та "Галичина" з неправильно написаною літерою "И".
Посольство Польщі в Україні направило до українського Міністерства закордонних справ ноту з вимогою розслідування справи про сплюндрований меморіал у Биківні.
Про це написала речниці МЗС Польщі Йоанна Вайда у Twitter.
"Посольство Польщі в Україні направило в МЗС України ноту, в якій ми вимагаємо з’ясування обставин і розкриття осіб тих, хто сплюндрував польський військовий цвинтар у Биківні", - написала вона.
.@PLinUkraine wystosowała do MSZ Ukrainy notę,w której żądamy wyjaśnienia i ujawnienia sprawców profanacji PL Cmentarza Wojennego w Bykowni.— Rzecznik Prasowy MSZ (@Rzecznik_MSZ) January 25, 2017
Як відомо, Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" розташований у селищі Биківня.
Упродовж 1937-1941 років Биківнянський ліс був місцем таємного поховання жертв масових політичних репресій, розстріляних співробітниками органів НКВС у київських в'язницях.
За даними українських істориків у Биківні поховано 30-35 тисяч розстріляних мешканців Києва і області, а також понад 3,5 тисячі іноземних громадян.
Перші пам`ятні хрести та скульптура, присвячені жертвам, похованим на території колишної спецділянки НКВС УРСР, були встановлені в 1995 році.
У травні 2001 року Кабмін ухвалив Постанову № 546 "Про створення Державного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".
У 2006 року заповідник отримав статус Національного.
|25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова
|25.01.2017, 10:18
Володимир Прокопів