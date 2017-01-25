У Києві з відірваної крижини врятували 22 рибалки. ФОТО. Уточнено

Столичні рятувальники допомогли дістатися до берега 22 рибалкам, які вранці 25 січня опинились на відірваній крижині посередині Дніпра.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.
Рибалки перебували на крижині в районі острова Великий.
"Завдяки злагодженим діям столичних рятувальників вдалося врятувати 22 рибалок, які знаходилися на відірваній крижині на орієнтовній відстані 40-50 метрів від берега", - йдеться в повідомленні.
|Фото ДСНС
Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги рибалки відмовились.
Рятувальники закликають громадян бути обережними на кризі, не ризикувати власним життям.
|25.01.2017, 13:00
Валентина Аксьонова
|25.01.2017, 10:18
Володимир Прокопів