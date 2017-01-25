У Києві з відірваної крижини врятували 22 рибалки. ФОТО. Уточнено



Фото ДСНС Фото ДСНС

Столичні рятувальники допомогли дістатися до берега 22 рибалкам, які вранці 25 січня опинились на відірваній крижині посередині Дніпра.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.

Рибалки перебували на крижині в районі острова Великий.

"Завдяки злагодженим діям столичних рятувальників вдалося врятувати 22 рибалок, які знаходилися на відірваній крижині на орієнтовній відстані 40-50 метрів від берега", - йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС

Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги рибалки відмовились.

Рятувальники закликають громадян бути обережними на кризі, не ризикувати власним життям.