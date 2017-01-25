У Києві з відірваної крижини врятували 22 рибалки. ФОТО. Уточнено

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25.01.2017  11:49


Фото ДСНС

Столичні рятувальники допомогли дістатися до берега 22 рибалкам, які вранці 25 січня опинились на відірваній крижині посередині Дніпра.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва.

Рибалки перебували на крижині в районі острова Великий.

"Завдяки злагодженим діям столичних рятувальників вдалося врятувати 22 рибалок, які знаходилися на відірваній крижині на орієнтовній відстані 40-50 метрів від берега", - йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС

Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги рибалки відмовились.

Рятувальники закликають громадян бути обережними на кризі, не ризикувати власним життям.  
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