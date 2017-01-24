Рух транспорту на в’їздах до столиці розблоковано – Укравтодор

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24.01.2017  18:18


Фото "Авто Евро Сила" з facebook

Станом на 18:00 рух транспорту на в'їздах до столиці розблокували.

Про це у facebook повідомляє Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор".

"Увага! Рух транспорту відновлено! Рух автотранспорту на під’їзних шляхах до Києва здійснюється без обмежень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що мова йде про дороги державного значення: М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 18; М-05 Київ – Одеса, км 13 (смт. Чабани); М-06 Київ – Чоп, км 19; та  М-07 Київ – Ковель – Ягодин, 19 км. 

Як відомо, вранці 24 січня близько 2 сотень людей та десятки автомобілів зібралися на в'їздах до Києва на Бориспільській, Житомирській, Броварській трасах, заблокували по одній або дві смуги руху та палили шини.  Активісти анонсували, що акція проходитиме упродовж цілого дня, до 21:00. 

Таким чином вони закликали владу підтримати законопроект 5567, передбачає врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування.  

Зокрема, автори законопроекту пропонують запровадити часткове звільнення від оподаткування транспортних засобів особистого користування і встановити справедливу плату за їх тимчасове ввезення на митну територію України громадянами-резидентами.
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Коментарі - 1
Эдуард Кудлаев _ 24.01.2017 23:25
Из-за этих м у д а к о в сложно было добраться на работу. Лучше бы кончазаспу или администрацию президента перекрыли п и до ры
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