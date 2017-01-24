Влада Київщини просить АМКУ перевірити перевізників на предмет змови



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Київська обласна адміністрація звернулася до Антимонопольного комітету з проханням перевірити різке підняття тарифів перевізниками Київської області на предмет змови.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив голова КОДА Олександр Горган.

"Сьогодні я підписав звернення до Антимонопольного комітету. Вчора колегія прийняла рішення, напрацювала документ. Сьогодні воно було підписане", - сказав Горган.

Він додав, що КОДА також звернулась до Державної фіскальної служби, щоб вони перевірили, чи дійсно всі кошти від подорожчання проїзду потрапляють до бюджетів різних рівнів, та Державної служби з безпеки на транспорті.

На питання, коли буде створено анонсоване владою комунальне або державне транспортне підприємство, яке конкуруватиме з наявними перевізниками, Горган відповісти не зміг.

"Я не можу розлого про це розповісти. У нас зараз оголошено конкурс на посаду керівника Управління інфраструктури, якому ми ставитимемо у першу чергу завдання виробити пропозиції щодо вирішення питання з перевезенням в області. Поки це лише намір. Звісно, ми наповнимо його реальним змістом, але термінів озвучити я не можу. І на, жаль, дуже швидко ми зробити це не зможемо", - сказав Горган.

"Новий керівник Управління матиме завдання виробити концепцію, прорахувати доцільність, економічну обґрунтованість створення такого підприємства", - додав голова КОДА.

Поки, за його словами, жодних досліджень у цьому напрямку не було.

Наразі обласна влада проводить переговори з перевізниками щодо обґрунтування або зниження ціни.

Зокрема, на наступний тиждень заплановане засідання громадської ради за участю перевізників і представників влади, де знову підніматимуть питання вартості проїзду.

Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києву. Водночас у прес-службі Київської облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

З 21 січня також підняли ціну на проїзд на 1 гривню і приватні перевізники Києва. Від 21 січня проїзд у маршрутних таксі з Бучі та Ірпеня до Києва подорожчав на 3-4 гривні.

Раніше вартість проїзду з Києва до Вишневого у приміській маршрутці №820 зросла вдруге за місяць. На цей раз на 3 гривні – до 12 гривень за поїздку.

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ