Влада Київщини просить АМКУ перевірити перевізників на предмет змови

Версія для друку     Додати коментар -
24.01.2017  13:49


Фото Сегодня

Київська обласна адміністрація звернулася до Антимонопольного комітету з проханням перевірити різке підняття тарифів перевізниками Київської області на предмет змови.  

Про це "Українській правді. Київ" повідомив голова КОДА Олександр Горган.

"Сьогодні я підписав звернення до Антимонопольного комітету. Вчора колегія прийняла рішення, напрацювала документ. Сьогодні воно було підписане", - сказав Горган.

Він додав, що КОДА також звернулась до Державної фіскальної служби, щоб вони перевірили, чи дійсно всі кошти від подорожчання проїзду потрапляють до бюджетів різних рівнів, та Державної служби з безпеки на транспорті.   

На питання, коли буде створено анонсоване владою комунальне або державне транспортне підприємство, яке конкуруватиме з наявними перевізниками, Горган відповісти не зміг.

"Я не можу розлого про це розповісти. У нас зараз оголошено конкурс на посаду керівника Управління інфраструктури, якому ми ставитимемо у першу чергу завдання виробити пропозиції щодо вирішення питання з перевезенням в області. Поки це лише намір. Звісно, ми наповнимо його реальним змістом, але термінів озвучити я не можу. І на, жаль, дуже швидко ми зробити це не зможемо", - сказав Горган.  

"Новий керівник Управління матиме завдання виробити концепцію, прорахувати доцільність, економічну обґрунтованість створення такого підприємства", - додав голова КОДА.

Поки, за його словами, жодних досліджень у цьому напрямку не було.

Наразі обласна влада проводить переговори з перевізниками щодо обґрунтування або зниження ціни.

Зокрема, на наступний тиждень заплановане засідання громадської ради за участю перевізників і представників влади, де знову підніматимуть питання вартості проїзду.

Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києву. Водночас у прес-службі Київської облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

З 21 січня також підняли ціну на проїзд на 1 гривню і приватні перевізники Києва. Від 21 січня проїзд у маршрутних таксі з Бучі та Ірпеня до Києва подорожчав на 3-4 гривні.

Раніше вартість проїзду з Києва до Вишневого у приміській маршрутці №820 зросла вдруге за місяць. На цей раз на 3 гривні – до 12 гривень за поїздку.   

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.  

Ірина Балачук, Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Влада Київщини просить АМКУ перевірити перевізників на предмет змови
Київводоканал почав перевіряти, як мешканці споживають воду
Через повідомлення про мінування евакуюють київський суд
У роботі КП "Міський магазин" виявили порушень на 4,7 мільйона
На проспекті Бандери горіли склади. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
20.01.2017, 14:45
Олег Гречух

Ще не місто, уже не садівництво. Проблеми 30 тисяч приватних ділянок у Києві

Шляхом самозахоплення та наступних судових рішень окремі громадяни отримали землю у прибережних смугах багаточисельних озер, каналів, вздовж Дніпра, захопили тупикові вулиці. Уже сьогодні очевидні нереальні масштаби затрат на приведення до вимог закону всіх наявних порушень.
11.01.2017, 09:21
Олександр Вовченко

Майбутнє Кличка: чи покаже мер Києва сталевий кулак у політиці?

За більш ніж 2 роки керування Кличком столицею кардинальних змін, які би поліпшили життя киян, не відбулося. Екологічна ситуація загострилася, не реалізовано жодних великих інфраструктурних проектів, зміцніла проблема з паркуванням. Як існували побори на всіх рівнях, так і досі існують.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте