Київводоканал почав перевіряти мешканців, які споживають воду без лічильника



Фото eveningkiev.com Фото eveningkiev.com

ПАТ "АК "Київводоканал" розпочав перевірки водокористування у квартирах, де не встановлені придали обліку.

Про це повідомляє сайт компанії 24 січня.

Відзначається, що перевірка проводиться для коректних розрахунків з клієнтами, усунення зловживань з боку несумлінних споживачів та актуалізації абонентської бази.

21 січня комунальники побували у 32 столичних будинках – по вулицях Академіка Вільямса, Драгоманова, Цвєтаєвої, Регенераторній, Міській, О. Попова, Макіївській, Кіквідзе, Коновальця, Вишгородській, Зодчих, Виборзькій, Янгеля, Шмідта, проспекті Броварському та бульварі Лесі Українки.

"Перевіряли стан лічильників холодної води та робили контрольне зняття показів, проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу, вручали попередження про наявні борги, а також повертали підписані примірники договорів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього провели 1 тисячу 195 контрольних зняттів показів.

"160 квартирних приладів обліку одразу опломбували та зафіксували обсяги використаної холодної води. Ще 103 лічильники внесли у реєстр, як такі що потребують повірки.

Крім того, 176 найбільших боржників отримали попередження про наслідки несплати заборгованості, а 181 мешканець – підписаний примірник договору", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що такі заходи проводитимуть регулярно. Зокрема, 26 січня фахівці працюватимуть по вулиці Якубовського, 9 у Голосіївському районі.

"У разі відмови у допуску до приладів обліку, ненадання інформації працівникам "Київводоканалу" чи ухилення від належної повірки лічильників підприємство буде змушене переводити споживачів на загальні розрахунки", - наголосили у прес-службі.

Як відомо, у грудні 2016 року столична влада заявила, що має намір розпочати перевірки квартир без лічильників води, де зареєстрована одна людина, але фіксується велике споживання води.