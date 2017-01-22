Проїзд на Київщині подорожчав на 40%. Перевізників змусять обґрунтувати ціну



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З 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння".

Так, проїзд з Бучі до Києва подорожчав з 11 гривень до 15 гривень (на більше, ніж 36%).

По місту було 4 гривні, а стало 6 (на 50 %).

"В Ірпені 420-та маршрутка подорожчала на 50% – з 8 гривень стало 12. Буквально 10 хвилин як вийшов з маршрутки. Їхав з Академу. По місту стало 5 гривень," – сказав депутат Ірпінської ради від ВО "Свобода" Богдан Мельничук.

У Коцюбинському ціна вже зросла з 4 до 5 гривень (на 25%).

Деякі громади Київщини перекривали трасу, оскільки не вважають підняття ціни виправданим

Селищна голова Коцюбинського Ольга Матюшина наголошує, що для Коцюбинського, який є анклавом столиці, треба заводити комунальний транспорт.

"Мешканці селища працюють переважно в столиці. Податки йдуть в бюджет Києва. Відповідно коцюбинці мають право розраховувати на те, що їм перевідник дасть комфортні умови й ціна за цей сервіс буде виправданою", – сказала Матюшина.

Водночас у прес-службі Київської облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

За словами голови КОДА Олександра Горгана, за законом органи державної влади позбавлені повноважень впливати на ціноутворення тарифів на перевезення пасажирів.

"Необхідно шукати збалансоване рішення, яке врахує потреби, як мешканців Київської області, так і перевізників. А не перекладати проблеми на гаманці і плечі жителів Київщини. Державна влада області допоможе знайти компромісне рішення, прийнятне і для перевізників, і для громади", - запевнив Горган.

Як відомо, з 21 січня приватні перевізники Києва підняли ціну на проїзд у маршрутках міста на 1 гривню. Також з 21 січня проїзд у маршрутних таксі з Бучі та Ірпеня до Києва подорожчає на 3-4 гривні.

Раніше вартість проїзду з Києва до Вишневого у приміській маршрутці №820 зросла вдруге за місяць. На цей раз на 3 гривні – до 12 гривень за поїздку. З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.