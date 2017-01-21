Киянину нарахували 10 тисяч за тепло. Київенерго каже: платить за сусідів

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21.01.2017  08:29


Фото 0629.com.ua

Мешканець будинку по вулиці Княжий затон, 2/30, який отримав рахунок за тепло за грудень у 9600 гривні, імовірно, платить за сусідів.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" у facebook.

Відзначається, що чоловік проживає в 4-кімнатній квартирі опалювальною площею 123 кв. м., і за листопад отримав платіжку у 4300 гривні.

У "Київенерго" наголосили, що навіть різниця у температурах зовнішнього повітря (в грудні було холодніше) та збільшення періоду між зняттям показань не могли так вплинути на рахунок.

"Як з’ясувалося, в будинку по вулиці Княжий затон, 2/30 встановлено 5 будинкових приладів обліку тепла на 558 квартир. 298 з них мають квартирні лічильники. У тій секції будинку, де проживає власник резонансної платіжки, лічильник нарахував з 21 листопада по 26 грудня 2016 року 154,8 Гкал. Усього в цій секції 84 квартири, 67 з них мають індивідуальні квартирні теплолічильники. І тільки 50 передали показання своїх лічильників", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що за законом, споживачі, які мають квартирні прилади обліку тепла, повинні сплачувати за спожиту послугу за показниками квартирних лічильників.

"Залишок, який накопичився внаслідок відсутності показань мешканців 17 квартир, було розподілено між споживачами, що не мають індивідуальних приладів обліку тепла. Від показань будинкового приладу обліку віднімаються сумарні показання всіх квартирних лічильників, віднімається споживання опалення місцями загального користування, а залишок розподіляється на квартири без обліку пропорційно опалювальній площі", - йдеться в повідомленні.

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У "Київенерго" додали, що не мають юридичних підстав для зняття показань індивідуальних лічильників, так само, як і важелів впливу на цей процес.  

"Майже половина власників квартирних теплолічильників з різних причин не передають показання. Виходить, через безвідповідальність та байдужість інших хтось має оплачувати чуже тепло?", - відзначили у компанії.

"Ми підготували звернення до Мінрегіонбуду, плануємо провести контрольне зняття показань у будинку на Княжому Затоні, а також в інших будинках, де склалась подібна ситуація. Сподіваємось, що об’єднавши зусилля з клієнтами, які опинилися в подібній ситуації, ми зможемо створити умови для справедливих нарахувань і в подальшому уникнути непорозумінь", - підсумували у "Київенерго".
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Коментарі - 9
Petrasko _ 21.01.2017 13:05
Тут надо не платить и сказу конец. Пусть приходят сами и согласовывают сумму к оплате, а не народ томиться по их центрам в безнадеге. Мне выставили счет за ноябрь на 2300грн, а счетчик показал на 250грн. Не плачу, перерасчеты делают.
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Ole _ 21.01.2017 12:12
Эти суки с лугандона "Киевэнерго", не заинтересованы в оплате платежек клиентами.
Простой пример: ул. Васильковская 49 корп. 1 - платежки не доставляются к адресатам с ноября м-ца. Последние платежки нашли(некоторые) возле 53 дома в снегу.
На жалобы не реагируют, отписываются по электронке - идите в центры клиентов и платите.
Так вот хрен угадали - не будем платить , пока не будут платежки.
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Vadim Galen _ 21.01.2017 12:10
Andrey Ivanov:
Ти цю полум'яну промову своїм родичам з Московії розкажи,де за борги не лише квартири,а і дітей дозволяють відбирати. До речі чухонець,в Україні в пенсіонерів є субсидії,на відміну від вашого паРАШНОГО світу.
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Andrey Ivanov _ 21.01.2017 11:38
Какого х..платите?если бы никто не платил,сверху бы усрались.боитесь что квартиры заберут.так ведь никому ваши халупы не нужны.стоят бабушки как зомби в очереди,дожились-квартплата больше чем пенсия.я лично заплачу весной.когда доллар будет по 50-100грн.
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Владимир Падюков _ 21.01.2017 11:21
Рахунок виставлений не вірно.
Якщо будинок з 100 квартир однакової площі, спожив 120гигават, з них 90 квартир підтвердили споживання 90 гігават показниками лічильника, то на 10 квартир повинні розподіляться не 120-90=30, 30/10=3 гігавата на квартиру.
Споживання повинно бути розподілено наступним чином, так як в 10 квартирах немає лічильника, то споживання повинно біти розраховано на підставі норм споживання, наприклад 1,2гигавата на квартиру, що складає 10х1,2=12гігават.
таким чином споживання мешканців тепла складає 90+12=102 гігавата.
Різниця 120-102=18 це опалення місць загального користування та втрати і повинні бути пропорційно розподілені між споживачами 18/100=0,18
Рахунки до сплати в квартирах з лічильниками 1,0+0,18=1,18
Рахунки до сплати в квартирах без лічильників 1,2+0,18=1,38
Загальні показники 1,18х90 + 1,38х10 = 120
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