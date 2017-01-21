Киянину нарахували 10 тисяч за тепло. Київенерго каже: платить за сусідів



Фото 0629.com.ua Фото 0629.com.ua

Мешканець будинку по вулиці Княжий затон, 2/30, який отримав рахунок за тепло за грудень у 9600 гривні, імовірно, платить за сусідів.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" у facebook.

Відзначається, що чоловік проживає в 4-кімнатній квартирі опалювальною площею 123 кв. м., і за листопад отримав платіжку у 4300 гривні.

У "Київенерго" наголосили, що навіть різниця у температурах зовнішнього повітря (в грудні було холодніше) та збільшення періоду між зняттям показань не могли так вплинути на рахунок.

"Як з’ясувалося, в будинку по вулиці Княжий затон, 2/30 встановлено 5 будинкових приладів обліку тепла на 558 квартир. 298 з них мають квартирні лічильники. У тій секції будинку, де проживає власник резонансної платіжки, лічильник нарахував з 21 листопада по 26 грудня 2016 року 154,8 Гкал. Усього в цій секції 84 квартири, 67 з них мають індивідуальні квартирні теплолічильники. І тільки 50 передали показання своїх лічильників", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що за законом, споживачі, які мають квартирні прилади обліку тепла, повинні сплачувати за спожиту послугу за показниками квартирних лічильників.

"Залишок, який накопичився внаслідок відсутності показань мешканців 17 квартир, було розподілено між споживачами, що не мають індивідуальних приладів обліку тепла. Від показань будинкового приладу обліку віднімаються сумарні показання всіх квартирних лічильників, віднімається споживання опалення місцями загального користування, а залишок розподіляється на квартири без обліку пропорційно опалювальній площі", - йдеться в повідомленні.

У "Київенерго" додали, що не мають юридичних підстав для зняття показань індивідуальних лічильників, так само, як і важелів впливу на цей процес.

"Майже половина власників квартирних теплолічильників з різних причин не передають показання. Виходить, через безвідповідальність та байдужість інших хтось має оплачувати чуже тепло?", - відзначили у компанії.

"Ми підготували звернення до Мінрегіонбуду, плануємо провести контрольне зняття показань у будинку на Княжому Затоні, а також в інших будинках, де склалась подібна ситуація. Сподіваємось, що об’єднавши зусилля з клієнтами, які опинилися в подібній ситуації, ми зможемо створити умови для справедливих нарахувань і в подальшому уникнути непорозумінь", - підсумували у "Київенерго".