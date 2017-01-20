Київські маршрутки подорожчають на гривню

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20.01.2017  12:36


Фото Фокус

З 21 січня приватні перевізники Києва піднімуть ціну на проїзд у маршрутках міста на 1 гривню.

Про це пише "Сегодня" з посиланням на комунальну службу перевезень столиці.

"Це пов’язано з підняттям мінімальної зарплати. З перевізниками провели переговори на рівні керівництва міста. Прийняли спільне рішення, що з суботи подорожчає проїзд у всіх маршрутках на 1 гривню. Тобто, якщо раніше за проїзд брали 4, 5, 6 гривень, тепер він стане 5, 6, 7 гривень", - розповів начальник комунальної служби перевезень КМДА Сергій Савтир.

Відзначається, що ті маршрутки, які нещодавно піднімали ціни на приїзд, не подорожчають. 

За словами перевізників, ціна зростає, бо зросло у вартості пальне і підняли мінімальну зарплату.

"Основні причини, які посприяли збільшенню вартості проїзду, це підвищення  мінімальної зарплати, подорожчання пального і вимога міської влади проводити заміну автопарку, закуповувати екологічно чистий транспорт не нижче стандарту Євро-4", - пояснив один зі столичних перевізників.

Водночас у КП "Київпастранс" запевняють, що проїзд в їхніх автобусах на 39 маршрутах поки дорожчати не буде.

Як відомо, з 21 січня проїзд у маршрутних таксі з Бучі та Ірпеня до Києва подорожчає на 3-4 гривні.

Раніше вартість проїзду з Києва до Вишневого у приміській маршрутці №820 зросла вдруге за місяць. На цей раз на 3 гривні – до 12 гривень за поїздку. 

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.  
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Коментарі - 9
Tamara Stefanova _ 20.01.2017 15:33
Вот интересно, какой именно общественный транспорт в Киеве соответствует евро4
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Инна Куницкая _ 20.01.2017 15:21
Олександр Кошалко:
Великий - це який? І як це підняття вплинуло на всі інші зарплати в Україні? У нас на підприємстві зарплати не піднялись. Я навіть не знаю таких, у яких вони хоч на гривню збільшилися
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Богдан Кондратюк _ 20.01.2017 15:13
Як це приватні перевізники немають нізким обговорювати ціну??? Це що ТАКСІ?
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Валерій Талько _ 20.01.2017 14:49
Яким чином підняття мінімальної зарплати МОГЛО вплинути на тариф? Невже хтось в Києві возив пасажирів МЕНШЕ за 3200 (мінус податок)?
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Shiver2005 _ 20.01.2017 14:46
Ви ж знаєте, що проїзд менше, аніж 30 грн (2 євро приблизно) є сепаратизмом.
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