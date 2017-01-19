Приміські маршрутки до Бучі та Ірпеня знову подорожчають

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19.01.2017  19:45


Фото city.bucha.org

З 21 січня проїзд у маршрутних таксі з Бучі та Ірпеня до Києва подорожчає на 3-4 гривні.

Про це повідомляє портал Сity.bucha.org.

"З 21 січня з Бучі до Києва можна доїхати за 15 гривень (Склозавод – 16 гривень), а з Ірпеня – 12 та 13 гривень", - йдеться в повідомленні.

Директор Ірпінського АТП №13250 Олександр Лабунський пояснив намір підвищити тариф зростанням вартості маршруток і їх ремонту, а також тим, що інші приміські перевізники вже давно підняли ціни.

Нині проїзд до Бучі коштує 12 гривень.  

Як відомо, вартість проїзду з Києва до Вишневого у приміській маршрутці №820 зросла вдруге за місяць. На цей раз на 3 гривні – до 12 гривень за поїздку. 

З 18 листопада у столиці подорожчав проїзд в маршрутках, які курсують між Києвом і Бучею: №423, №424 та №421.

На початку листопада подорожчали маршрутки, що курсують між Києвом та Ірпенем.

У Київській адміністрації заявили, що приватні перевізники не зобов’язані ні з ким узгоджувати свої тарифи на проїзд.  

Водночас у КП "Київпастранс" повідомили, що не мають наміру найближчим часом піднімати ціни на проїзд у маршрутках.
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