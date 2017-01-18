У Київенерго пояснили, чому деяким киянам нарахували по 8 тисяч за тепло



Фото з facebook Alexey Kucherenko Фото з facebook Alexey Kucherenko

У будинку по вулиці Кирилівській, 15, чиїм жителям нарахували по майже 8 тисяч гривень за тепло, несанкціоновано обігрівається підвал, де розташована приватна клініка, а також добудовані жителями балкони і мансарди.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" у facebook.

Відзначається, що працівники компанії 17 та 18 січня провели часткову інспекцію будинку, однак до квартир та підвального приміщення потрапити поки не змогли.

"За цей час наші тепловики виявили серйозні факти порушень правил теплопостачання, про які ми сьогодні проінформували міську владу і НКРЕКП", - йдеться в повідомленні.

За документами, у будинку на Кирилівській,15 всього 7 споживачів тепла: 6 квартир загальною опалювальною площею 397,8 кв. м та вбудоване (комерційне) приміщення, де розташована приватна клініка опалювальною площею 201,9 кв. м.

"Нарахування за опалення цих шести квартир і приватної клініки здійснюється за одним будинковим лічильником. За вказаний у платіжці період за опалення (з 25 листопада по 30 грудня) будинок спожив 27,27 Гкал", - відзначили у "Київенерго".

У компанії додали, що під час перевірки виявили ознаки опалення підвального приміщення та добудованих мешканцями будинку мансард та балконів.

Фото "Київенерго"

"Ми чекаємо дозволу на обстеження підвалу, житлових приміщень і клініки, щоб з’ясувати реальну опалювальну площу цього будинку. Лише після цього зможемо відповісти на питання про те, яким буде перерахунок для мешканців будинку", - йдеться в повідомленні.

У "Київенерго" закликали власників квартир у будинках з вбудованими комерційними приміщеннями ретельно контролювати обсяги споживання тепла будинком, а при виникненні найменших підозр у шахрайстві з боку ЖЕО, власників чи орендарів комерційних приміщень інформувати про це компанію.

Крім того, "Київенерго" ініціює рейд-перевірку будинків з аномально високими обсягами споживання тепла, щоб вияити джерела несанкціонованого відбору теплоносія.