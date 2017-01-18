У Київенерго пояснили, чому деяким киянам нарахували по 8 тисяч за тепло

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18.01.2017  18:48


Фото з facebook Alexey Kucherenko

У будинку по вулиці Кирилівській, 15, чиїм жителям нарахували по майже 8 тисяч гривень за тепло, несанкціоновано обігрівається підвал, де розташована приватна клініка, а також добудовані жителями балкони і мансарди.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" у facebook.

Відзначається, що працівники компанії 17 та 18 січня провели часткову інспекцію будинку, однак до квартир та підвального приміщення потрапити поки не змогли.

"За цей час наші тепловики виявили серйозні факти порушень правил теплопостачання, про які ми сьогодні проінформували міську владу і НКРЕКП", - йдеться в повідомленні.

За документами, у будинку на Кирилівській,15 всього 7 споживачів тепла: 6 квартир загальною опалювальною площею 397,8 кв. м та вбудоване (комерційне) приміщення, де розташована приватна клініка опалювальною площею 201,9 кв. м.

"Нарахування за опалення цих шести квартир і приватної клініки здійснюється за одним будинковим лічильником. За вказаний у платіжці період за опалення (з 25 листопада по 30 грудня) будинок спожив 27,27 Гкал", - відзначили у "Київенерго".

У компанії додали, що під час перевірки виявили ознаки опалення підвального приміщення та добудованих мешканцями будинку мансард та балконів. 

 Фото "Київенерго"

"Ми чекаємо дозволу на обстеження підвалу, житлових приміщень і клініки, щоб з’ясувати реальну опалювальну площу цього будинку. Лише після цього зможемо відповісти на питання про те, яким буде перерахунок для мешканців будинку", - йдеться в повідомленні.

У "Київенерго" закликали власників квартир у будинках з вбудованими комерційними приміщеннями ретельно контролювати обсяги споживання тепла будинком, а при виникненні найменших підозр у шахрайстві з боку ЖЕО, власників чи орендарів комерційних приміщень інформувати про це компанію.

Крім того, "Київенерго" ініціює рейд-перевірку будинків з аномально високими обсягами споживання тепла, щоб вияити джерела несанкціонованого відбору теплоносія.
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Коментарі - 11
Alvar Trad _ 19.01.2017 00:02
Witold Waszczyk:
А в чем дело? Все как в Евлопе - скакали - получили! В Польше 1 м3=1 долар. И не надо орать, что зарплаты большие. Мин.зарплата 355 дол. Надо было Азарова слушать, а не лапшу от кролика!
Ну дык и рассказывай это азарову, благо случай скоро представится когда за деньгами к нему придешь за "выполненую работу". В чем проблема? Каждый должен оплачивать за то, что потребляет. У меня 100м2, пришло 1900 за Декабрь - не вижу трагедии... При азирове приходило 800 за отопление - даже подешевело на 40%. Че ты там выeбывaeшься?
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rujena _ 18.01.2017 23:44
Witold Waszczyk:
А в чем дело? Все как в Евлопе - скакали - получили! В Польше 1 м3=1 долар. И не надо орать, что зарплаты большие. Мин.зарплата 355 дол. Надо было Азарова слушать, а не лапшу от кролика!
за польськими розцінками, то за квартиру розміром 70 м3 треба заплатити 70 доларів( Тобто 1890 гривнів) То звідки взялись 8000 гривнів?
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Witold Waszczyk _ 18.01.2017 23:26
А в чем дело? Все как в Евлопе - скакали - получили! В Польше 1 м3=1 долар. И не надо орать, что зарплаты большие. Мин.зарплата 355 дол. Надо было Азарова слушать, а не лапшу от кролика!
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fdkoff _ 18.01.2017 22:47
Це що, тест на адекватність? В наявності будинковий лічильник тепла. За спожиті Гкал мешканці сплачують відповідно тарифу та можуть підігрівати навіть навколишнє повітря. Це їх справа. Відповідно до інформації наведеної в квиганціі мешканці квартири у 88 квадратів спожити 5, 57 Гкал за тарифом 1410 грн. Десь так. Множимо та отримуємо 8000. Плюс борг 7000. Питання тільки до розподілу Гкал між мешканцями.
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rujena _ 18.01.2017 22:46
Григорий Чебуреков:
я знаю, що означає слово "мансаРда". Ви ж прекрасно зрозуміли, що дописувачі мали на увазі засклені балкони, за рахунок яких люди збільшили свої "хороми".
Не треба чіплятись до слів і відхилятись від теми розмови. А те, що тарифи неправильні і людей надувають і грабують - то це очевидно.
І не важливо, як ви назвете ці добудови - "масаРда", "віранда" чи ще якось . Не коштує опалення цих приміщень того, що понараховували людям.
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