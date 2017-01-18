У Києві пограбували поштове відділення: зловмисник стріляв

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18.01.2017  18:30


Фото ufimnivy.ru

18 січня невідомий зі стріляниною пограбував поштове відділення на вулиці Алма-Атинській у Дніпровському районі.  

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Подія сталася близько 14:00.

За словами очевидців, у приміщення пошти зайшов молодий чоловік віком приблизно 18-20 років у чорному одязі. Він зробив два постріли, наказав всім лягти на підлогу, а потім перехилився через стійку і забрав з каси близько 3 тисяч гривень.

Підозрюваний побіг у напрямку лісосмуги та прилеглих заводів.

З місця події правоохоронці вилучили дві гільзи, які направили для проведення експертизи.

Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання розбійника.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
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Коментарі - 2
Mag Real _ 18.01.2017 23:03
За всіми ознаками: ДВРЗ, 92 відділення.
Наркомани на городі?
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Анна Сотник _ 18.01.2017 22:39
3 тисячі гривень! 3 тисячі гривень Карл!
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