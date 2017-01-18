У Києві пограбували поштове відділення: зловмисник стріляв

18 січня невідомий зі стріляниною пограбував поштове відділення на вулиці Алма-Атинській у Дніпровському районі.
Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.
Подія сталася близько 14:00.
За словами очевидців, у приміщення пошти зайшов молодий чоловік віком приблизно 18-20 років у чорному одязі. Він зробив два постріли, наказав всім лягти на підлогу, а потім перехилився через стійку і забрав з каси близько 3 тисяч гривень.
Підозрюваний побіг у напрямку лісосмуги та прилеглих заводів.
З місця події правоохоронці вилучили дві гільзи, які направили для проведення експертизи.
Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання розбійника.
Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко