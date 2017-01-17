У КМДА назвали причину диму і смороду у Києві

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17.01.2017  09:42


Район Дарницької площі. Станом на 9:30 ранку. Фото УП. Київ

Причиною диму і смороду у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.   

"Остання інформація, яка у нас є, СЕС каже, що це погодне явище, ДСНС не підтверджує пожеж у місті чи на прилеглих територіях, жодних загорянь на сміттєвих полігонах немає. За інформацією санстанції і Укргідрометцентру, це погодні умови, коли усі дими і викиди не піднімаються вгору, а накопичуються в приземному шарі атмосфери", - сказав Ткачук. 

 Центр столиці. Площа слави. Фото УП

Причиною цього він назвав різного роду котли та опалювальні установки і каміни, які нині використовують кияни.

"Усі ці прилади, що мають викиди в атмосферу, усе це накопичується у приземному шарі, і ми маємо таке задимлення", - сказав Ткачук. 

Він додав, що за станом повітря слідкує Держпродспоживслужба.

Початок Храківського шосе.  Фото УП. Київ

"Вони організували контрольні точки замірювання повітря, але ніяких перевищень по чадних газах поки не виявлено. При температурі -6 жодних погіршень по повітрю СЕС не знаходить", - підсумував Ткачук.

На цьому ж наголосив і керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

Він відзначив, що так звана метеорологічна димка вже стає звичним явищем для столиці.

"Цей смог – то метеорологічна димка. Ми вже такі явища спостерігали раніше. Це природне явище, що виникає при інверсії температури та зниженні тиску і зміні температури в нижньому шарі атмосфери. Через це продукти життєдіяльності людини накопичуються у нижньому шарі атмосфери і не переміщуються у верхній.

О 7 годині Лабораторний центр охорони здоров’я взяв проби повітря, результати їх дослідження ми отримаємо о 10 ранку. Учора перевищень шкідливих речовин не було", - сказав Рубан.

Центр столиці. Вид на лівий берег. Фото УП 

Причиною смогу він також назвав котельні міські та індивідуальні та авто.

"Подолати це явище можна лише шляхом зменшення викидів в атмосферу через зменшення використання індивідуальних авто та через зменшення кількості котелень, але це нереально для зимового періоду", - підсумував Рубан.

В аеропорту "Київ" відзначили, що попри смог, працюють у звичайному режимі, але закликали пасажирів уважно слідкувати за статусом своїх рейсів на on-line табло.
 

Як відомо, увечері 16 січня Київ накрило димом, містяни припускають, що це якось пов’язано зі сміттєспалювальним заводом.

В соцмережах кияни підтверджують наявність диму і неприємного запаху на лівому березі, в центрі, Голосіївському районі, Борщагівці, Нивках, Оболоні і навіть за містом біля Вишневого, Василькова і Глевахи.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ
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Коментарі - 1
Valerii Zema _ 17.01.2017 10:02
а викиди з автівок не врахували? браво, то смогу лише комини киян завинили?
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