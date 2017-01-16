Суддя Вищого адмінсуду судиться за службову квартиру, хоч має мінімум 5 своїх

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16.01.2017  12:03


Суддя Вищого адміністративного суду Києва Олег Голяшкін претендує на службове житло в Києві, хоча його родина має щонайменше 5 квартир, дві з яких на столичному Печерську.

Про це повідомляє програма "Наші гроші. Досудилися".

За словами судді, який у 2012 році переїхав з Дніпра, його сім’я з 6 осіб живе у Києві в орендованих квартирах.

Нині Голяшкін судиться за 136 квадратів службової 2-кімнатної квартири, на яку навіть ордер отримав, але яку забудовник замість віддавати місту вирішив продати.

Однак, на службове житло можуть претендувати лиш ті, хто його дійсно потребує.

Сім’я судді Голяшкіна, за декларацією, володіє трьома квартирами: одна в Донецьку, одна у Дніпрі, одна – в Дніпропетровській області. Суддя нібито безкоштовно орендує квартиру у Києві, однак журналісти у квартирі судді не застали, лише її власника.

Та й сам суддя не на лівий берег їде, у нібито орендовану квартиру, а на вулицю Лаврську, де дві квартири має його мати.

Ці дві квартири, загальною площею понад 130 кв.м не внесені у декларацію, хоча саме ними користується суддя Голяшкін.  

Нині вартість квартири, яку судді видали як службове житло, становить $80-90 тисяч.
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