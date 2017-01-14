Київ покаже свої проекти на інвествиставці "MІPIM-2017" у Каннах



Фото kievnews.ne Фото kievnews.ne

Київ візьме участь у найбільшій Всесвітній інвестиційній виставці нерухомості "MIPIM-2017", яка проходитиме 14-17 березня у м. Канни, Франція.

Про це повідомляє сайт міської влади.

Відзначається, що на виставці близько 5 тисяч міжнародних інвесторів зможуть познайомитись із перспективними інвестиційними проектами української столиці.

"Цього року місто готує власний стенд у центральній частині рівня Palais-1 загальною площею 37,64 кв. м. На ньому будуть представлені найцікавіші та найбільш перспективні інвестиційні проекти нерухомості Києва, а також провідні девелоперські компанії", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, "MIPIM" – це Всесвітня інвестиційна виставка нерухомості, яка щороку збирає разом усі сегменти ринку: офісну, житлову, туристичну й готельну, торговельну, логістичну нерухомість та інфраструктурні проекти.

Загальна кількість учасників виставки – понад 20 тисяч осіб, серед яких представники місцевих адміністрацій, інвестори, архітектори, сервіс-провайдери, корпоративні орендарі, групи готелів і готельні оператори, бізнес-провайдери з 89 країн.

У всесвітніх виставках "MIPIM" Київ бере участь із 2005 року.