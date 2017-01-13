Київенерго: платіжки, розіслані киянам, не дійсні





ПАТ "Київенерго" наголошує, що єдина платіжка, розіслана киянам КП "ГІОЦ", є недійсною, а оплата послуг "Київенерго" має відбуватися виключно за її рахунками.

Про це повідомляє сайт компанії.

"У зв’язку із розповсюдженням КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" нового формату платіжки, єдиної для усіх комунальних послуг, звертаємо вашу увагу, що оплата послуг "Київенерго", як і раніше, має здійснюватися виключно за платіжками "Київенерго"", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що рахунки за електроенергію кияни отримають до 16 січня, а за опалення і гарячу воду – з 15 по 22 січня.

Як відомо Київська адміністрація має намір ввести єдину квитанцію на оплату комунальних послуг.

З 10 січня кияни отримали подібний варіант квитанції, однак він не є достовірним. У ній вказується оплата за утримування прибудинкової території, водовідведення, водопостачання холодної й гарячої води, а також електропостачання.

Нова платіжка, яку отримали кияни. За нею можна оплатити лиш утримання території, холодну воду, та відведення гарячої води (обведено червоним). Фото УП

Зараз за отриманою єдиною квитанцією можна оплатити тільки утримування прибудинкової території, водовідведення й водопостачання (на фото обведено червоним).

У КМДА також наголосили, що проведуть службове розслідування стосовно передчасного поширення нової моделі квитанції.

Як відомо, наразі столичні жителі не можуть платити за компослуги у відділеннях Укрпошти. Договір між КП "ГІОЦ", яке формує рахунки, і Укрпоштою закінчився 31 грудня 2016 року.

Нового договору не уклали, оскільки КП "ГІОЦ" відмовилось підняти тариф на послуги Укрпошти.

Столичні жителі можуть оплатити квитанції за компослуги у відділеннях державних банків, у точках прийому КК "Центр комунального сервісу" або через он-лайн-сервіси.

Українська правда. Київ