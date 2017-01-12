На заводі "Квазар" стався вибух: двоє постраждалих



Фото ДСНС Фото ДСНС

У Києві стався вибух в одному з цехів заводу "Квазар", що на вулиці Північно-Сирецькій, 3. Постраждали дві людини.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва.

Інформація про вибух надійшла о 13:44.

Внаслідок вибуху, за попередніми даними печі для вирощування мікрокристалів кремнію, виникла пожежа на площі 10 кв. м.

О 14:17 вогонь загасили.

Під час пожежі постраждало два співробітника заводу, яких з опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу.

Обставини події та причини вибуху встановить слідство.