На заводі "Квазар" стався вибух: двоє постраждалих

У Києві стався вибух в одному з цехів заводу "Квазар", що на вулиці Північно-Сирецькій, 3. Постраждали дві людини.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва.
Інформація про вибух надійшла о 13:44.
Внаслідок вибуху, за попередніми даними печі для вирощування мікрокристалів кремнію, виникла пожежа на площі 10 кв. м.
О 14:17 вогонь загасили.
Під час пожежі постраждало два співробітника заводу, яких з опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги.
На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу.
Обставини події та причини вибуху встановить слідство.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко