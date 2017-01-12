На заводі "Квазар" стався вибух: двоє постраждалих

Версія для друку     Додати коментар -
12.01.2017  16:07


Фото ДСНС

У Києві стався вибух в одному з цехів заводу "Квазар", що на вулиці Північно-Сирецькій, 3. Постраждали дві людини.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва.

Інформація про вибух надійшла о 13:44.

Внаслідок вибуху, за попередніми даними печі для вирощування мікрокристалів кремнію, виникла пожежа на площі 10 кв. м.

 

О 14:17 вогонь загасили.

Під час пожежі постраждало два співробітника заводу, яких з опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу.

Обставини події та причини вибуху встановить слідство.
ЧИТАЙ ТАКОЖ
У трамвайному депо стався вибух: загинула машиніст
У Яготині в дорожньому підприємстві стався вибух: загинув чоловік
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.