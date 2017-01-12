Киянам розповіли, де, окрім пошти, заплатити за комуналку



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Столичні жителі можуть оплатити квитанції за компослуги у відділеннях державних банків, у точках прийому КК "Центр комунального сервісу" або через он-лайн-сервіси.

Про це повідомили у Київській адміністрації.

Зокрема, платежі приймають відділення "Ощадбанку" та "Приватбанку", а також 34 точки "Центр комунального сервісу".

Заплатити за послуги, не виходячи з дому можна на офіційних сайтах КП "ГІОЦ" – gioc.kiev.ua та ЦКС – cks.kiev.ua, а також електронних кабінетах на офіційних сайтах виконавців послуг.

У КП "ГІОЦ" пояснили, що тимчасово припинили взаємодію з "Укрпоштою", оскільки остання вирішила підвищити тарифи на свої послуги.

"З 1 січня 2017 року за ініціативи "Укрпошти" було припинено дію Договору з КП "ГІОЦ" у зв’язку з підвищенням вартості її послуг – 1,5% від суми платежу, що значно перевищує фінансові можливості КП "ГІОЦ"", - йдеться в повідомленні.