У Кличка кажуть, що дали квартири 267 потерпілим від афери "Еліта-центр"

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12.01.2017  14:10


Фото pravda.com.ua

Київська адміністрація заявляє, що станом на 12 січня 267 інвесторів, що постраждали від афери групи будівельних компаній "Еліта-центр", забезпечені житлом.

Про це йдеться в листі заступника голови КМДА Олександра Спасибко секретаріату Кабміну, повідомляють "Українські новини".

Упродовж 2010-2016 років між КМДА й потерпілими від афери були укладені договори про відступ права вимоги й відновлення права на отримання житла.

Слідчі Головного слідчого управління МВС офіційно визнали постраждалими 1 тисячу 766 людей, при цьому із заявами про відшкодування коштів звернулися тільки 1 тисяча 528 людей.

Нині КМДА констатує необхідність забезпечення житлом 1 тисячу 261 потерпілого від афери.

У березні Київміськадміністрація й КП "Житлоінвестбуд-УКБ" домовилися про будівництво житлового будинку вартістю 86,613 мільйона гривень у Платонівському провулку в Солом'янському районі Києва з урахуванням виділення 7% квартир для потерпілих і 2 житлових будинків загальною вартістю 750 мільйонів гривень із виділенням частини квартир для потерпілих.

Також компанія "Люкс А" виграла інвестиційний конкурс на будівництво житлового будинку за 56 мільйонів гривень із виділенням 9,4% квартир для потерпілих.

Як відомо, у квітні 2016 року суд звільнив з-під варти організатора афери "Еліта-Центру" Олександра Шахова під заставу 384 мільйони гривень.

У липні 2016 року стало відомо, Олександр Волконський (Шахов) втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.
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Коментарі - 4
Александр Зубр _ 12.01.2017 17:49
Интересно, а сколько квартир выделили АТОшникам? И почему те, кто погнался за халявой, называются "потерпевшими"?
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Зеник Гаєцький _ 12.01.2017 17:46
Народ більше цікавиться чи злодій сидить і чи з нього будуть відшкодовувати, а не з бюджету. Бо створюється враження, що влада і злодій просто поділили вкрадене.
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Sergio_S _ 12.01.2017 16:22
Интересно, а почему квартиры потерпевшим от мошенничества должны выделяться за счет горбюджета? Почему не за счет чиновников, допустивших мошенничество? Почему не за счет судьи, выпустившего Шахова? Почему я и другие киевлягне должны оплачивать бездействие и преступный умысел чиновников, которых и так содержим за счет наших налогов???
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Truthlover _ 12.01.2017 15:20
Если КГА дает квартиры потершим из-за мошенничества, то значит они -- соучастники. Не больше, не меньше.
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