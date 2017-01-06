Тариф на світло для киян через "Євробачення" не зросте – КМДА

Версія для друку     Додати коментар -
06.01.2017  13:56


Фото dsnews.ua

Київська адміністрація не має наміру підвищити тарифи на електроенергію для населення через підготовку до "Євробачення-2017".

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.  

"Ремонті роботи на електромережах, що здійснюватимуться в рамках підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення" не спричинять збільшення тарифів для мешканців столиці", - запевнив Пантелеєв.

Він наголосив, що ремонт електроустановок та ліній електропередач для підвищення потужності роботи електромереж Міжнародного виставкового центру виконуватимуть за кошти ремонтного фонду ПАТ "Київенерго".

"Ці роботи виконуватимуться в рамках ремонтного фонду підприємства. Наголошую, що підвищення цін на електрику для мешканців столиці у зв’язку із проведенням "Євробачення" не буде", - підсумував заступник голови КМДА.

Як відомо, раніше Кабінет міністрів рекомендував НКРЕКП, Київській адміністрації та "Київенерго" включити до тарифу на електропостачання витрати на ремонт електроустановок та ліній електропередачі, необхідних для збільшення потужності приєднання до електричних мереж Міжнародного виставкового центру.

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
Коментарі - 1
Sergio_S _ 06.01.2017 14:45
Київська адміністрація не має наміру підвищити тарифи на електроенергію для населення через підготовку до "Євробачення-2017".

Соответственно, у меня вопрос - а какая тогда причина повышения старифов с марта? Компенсация Ахметову его разбитой (с его же подачи) недвижимости на Донбассе?
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Тариф на світло для киян через "Євробачення" не зросте – КМДА
Столицю замете снігом
З 7 січня у Київ не пустять вантажівки
За ремонт електромережі в МВЦ до "Євробачення-2017" заплатять кияни? Документ
Станцію метро "Лівобережна" хочуть реконструювати за 25 мільйонів
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
29.12.2016, 14:03
Володимир Прокопів

Із чим Київ входить у 2017 рік

Протягом останніх двох років у Києві не розпочалося жодного будівництва без документів. Це гарантія того, що "нових Войцеховських" у столиці більше не буде.
22.12.2016, 10:52
Ольга Балицька

Не дати шансу житловим аферистам, або Як бути впевненим у своїй інвестиції

Людині, яка не розібралась із рівнем добросовісності забудовника, на голову може звалитися купа проблем, починаючи від відсутності електро- та водопостачання. Але це як-то кажуть квіточки, бо придбані квадратні метри можуть взагалі не побудувати.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте