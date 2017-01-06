Тариф на світло для киян через "Євробачення" не зросте – КМДА



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Київська адміністрація не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію для населення через підготовку до "Євробачення-2017".

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

"Ремонті роботи на електромережах, що здійснюватимуться в рамках підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення" не спричинять збільшення тарифів для мешканців столиці", - запевнив Пантелеєв.

Він наголосив, що ремонт електроустановок та ліній електропередач для підвищення потужності роботи електромереж Міжнародного виставкового центру виконуватимуть за кошти ремонтного фонду ПАТ "Київенерго".

"Ці роботи виконуватимуться в рамках ремонтного фонду підприємства. Наголошую, що підвищення цін на електрику для мешканців столиці у зв’язку із проведенням "Євробачення" не буде", - підсумував заступник голови КМДА.

Як відомо, раніше Кабінет міністрів рекомендував НКРЕКП, Київській адміністрації та "Київенерго" включити до тарифу на електропостачання витрати на ремонт електроустановок та ліній електропередачі, необхідних для збільшення потужності приєднання до електричних мереж Міжнародного виставкового центру.

Українська правда. Київ