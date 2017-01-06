З 7 січня у Київ не пустять вантажівки



Фото КМДА Фото КМДА

Київська адміністрація має намір обмежити в'їзд у столицю великогабаритного транспорту 7 січня у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Про це 6 січня сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, повідомляє сайт міської влади.

"У разі снігопаду в суботу вранці буде прийнято рішення перекрити в’їзд до столиці великогабаритного транспорту", - йдеться в повідомленні.

"У нас готові до роботи близько 600 одиниць техніки: 380 автівок комунальної корпорації "Київавтодор", а також механізація ЖЕКів. Відпрацьовані маршрути прибирання, аби забезпечити оперативне прибирання вулиці", - сказав Пантелеєв.

Він закликав киян підтримати комунальників у цій роботі і не користуватися власним транспортом.

"За можливості просимо пересісти на громадський транспорт, аби не створювати заторів великою кількістю авто, а також не паркувати машини в місцях, де вони заважатимуть прибиранню", – наголосив Пантелеєв.

Передбачається, що представники патрульної поліції Києва будуть регулювати в'їзд у місто вантажних автомобілів, щоб вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки.