Станцію метро "Лівобережна" хочуть реконструювати за 25 мільйонів



Фото з сайту метро Фото з сайту метро

КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на реконструкцію фасаду й вестибюля станції "Лівобережна" за 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на портал держзакупівель ProZorro.

Відповідно до умов тендера, підрядник зобов'язується створити сучасну систему навігації для пасажирів, збільшити розмір букв назви станції на фасадах вестибюлів.

Також планується облашувати перекриття фасаду вестибюля з довговічних, атмосферостійких, антивандальних, стійких до механічних ушкоджень, матеріалів "антиграфіті" та рекламної продукції матеріалів.

Крім того, тендером передбачено встановлення по 4 вестибюльних дверей з алюмінієвого сплаву, анодируваних і стійких до стирання, із пристроями для блокування й закриття у разі протиправних дій у дві нитки на входах-виходах з вестибюлів станції.

Роботи планують закінчити до 20 квітня 2017 року.