Станцію метро "Лівобережна" хочуть реконструювати за 25 мільйонів

Версія для друку     Додати коментар -
05.01.2017  15:32

КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на реконструкцію фасаду й вестибюля станції "Лівобережна" за 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на портал держзакупівель ProZorro.

Відповідно до умов тендера, підрядник зобов'язується створити сучасну систему навігації для пасажирів, збільшити розмір букв назви станції на фасадах вестибюлів.

Також планується облашувати перекриття фасаду вестибюля з довговічних, атмосферостійких, антивандальних, стійких до механічних ушкоджень, матеріалів "антиграфіті" та рекламної продукції матеріалів.

Крім того, тендером передбачено встановлення по 4 вестибюльних дверей з алюмінієвого сплаву, анодируваних і стійких до стирання, із пристроями для блокування й закриття у разі протиправних дій у дві нитки на входах-виходах з вестибюлів станції.

Роботи планують закінчити до 20 квітня 2017 року.
powered by lun.ua
Коментарі - 1
ХІХІХІ _ 05.01.2017 19:35
1. Краще б накопичували кошти на будівництво протилежних виходів на старих станціях. В першу чергу і негайно це треба робити на "Вокзальній". 2. Вже надоїла нескінченна модифікація турнікетів, проїзний прикладається то зверху, то збоку без попереджень. Враження, що це спрямовано на банальне виїдання грошей. 3. Які, вибачте, барани дозволили забудувати лівий вхід на "Лівобережній". Як в випадку необхідності до цього входу під'їдуть надзвичайні служби?
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Станцію метро "Лівобережна" хочуть реконструювати за 25 мільйонів
Найдорожчу ялинку України встановили в Ірпені. ФОТО
У Кличка обіцяють, що краще грітимуть киян з 6 січня
Прокуратура судиться за 14 га лісу, який роздерибанили у 2007 році
Керівник відділу експертного центру погорів на хабарі у 50 тисяч
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
29.12.2016, 14:03
Володимир Прокопів

Із чим Київ входить у 2017 рік

Протягом останніх двох років у Києві не розпочалося жодного будівництва без документів. Це гарантія того, що "нових Войцеховських" у столиці більше не буде.
22.12.2016, 10:52
Ольга Балицька

Не дати шансу житловим аферистам, або Як бути впевненим у своїй інвестиції

Людині, яка не розібралась із рівнем добросовісності забудовника, на голову може звалитися купа проблем, починаючи від відсутності електро- та водопостачання. Але це як-то кажуть квіточки, бо придбані квадратні метри можуть взагалі не побудувати.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте