У Києві день народження Бандери відзначили смолоскипною ходою. Відео



Скриншот з відео Скриншот з відео У Києві проходить традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Степана Бандери. До акції долучилися більше 2 тисяч людей, повідомляє "Громадське". "Ми повинні шанувати пам'ять Бандери, оскільки він вчив боротися з внутрішнім та зовнішнім ворогом", – зазначила одна з учасниць ходи. Масові заходи з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери у столиці охороняє 700 правоохоронців, з яких 250 військовослужбовців Національної гвардії. Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

Коментарі - 34

lohik:

не потому ли они уезжают в Россию на стройку работать а в европу сортиры чистить?

grom2468 _ 01.01.2017 23:46

Не приходя в сознание патриоты России встретили 2017 год...

lohik _ 01.01.2017 23:40

Іван Лях:

Ні в польському стойлі, ні в млскальському украінці вже не будуть..Проти цього вони боролись..

Вот и еще в который раз ответ на вопрос:"и почему же сука вата нас постоянно называет бандеровцами?":)

анжелика кубатина:

1. Мозги промыты не коммунизмом, а популизмом: совок к коммунизму и социализму отношения не имел.

2. Бандера тем еще чудилой был, и он - икона той же сомнительной ценности, что и Тарас Шевченко, хотя последний меньше вреда принес.