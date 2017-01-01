У Києві день народження Бандери відзначили смолоскипною ходою. Відео

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01.01.2017  18:44


Скриншот з відео

У Києві проходить традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Степана Бандери.

До акції долучилися більше 2 тисяч людей, повідомляє "Громадське".

"Ми повинні шанувати пам'ять Бандери, оскільки він вчив боротися з внутрішнім та зовнішнім ворогом", – зазначила одна з учасниць ходи. 

Масові заходи з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери у столиці охороняє 700 правоохоронців, з яких 250 військовослужбовців Національної гвардії.

Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.
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Коментарі - 34
Miros _ 02.01.2017 00:19
lohik:
не потому ли они уезжают в Россию на стройку работать а в европу сортиры чистить?
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grom2468 _ 01.01.2017 23:46
Не приходя в сознание патриоты России встретили 2017 год...
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lohik _ 01.01.2017 23:40
Іван Лях:
Ні в польському стойлі, ні в млскальському украінці вже не будуть..Проти цього вони боролись..
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Alex Chernyak _ 01.01.2017 23:10
Вот и еще в который раз ответ на вопрос:"и почему же сука вата нас постоянно называет бандеровцами?":)
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Сергей Семенец _ 01.01.2017 22:26
анжелика кубатина:
1. Мозги промыты не коммунизмом, а популизмом: совок к коммунизму и социализму отношения не имел.
2. Бандера тем еще чудилой был, и он - икона той же сомнительной ценности, что и Тарас Шевченко, хотя последний меньше вреда принес.
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