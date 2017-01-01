У Києві день народження Бандери відзначили смолоскипною ходою. Відео



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У Києві проходить традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Степана Бандери.

До акції долучилися більше 2 тисяч людей, повідомляє "Громадське".

"Ми повинні шанувати пам'ять Бандери, оскільки він вчив боротися з внутрішнім та зовнішнім ворогом", – зазначила одна з учасниць ходи.

Масові заходи з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери у столиці охороняє 700 правоохоронців, з яких 250 військовослужбовців Національної гвардії.

Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.