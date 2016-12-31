Ярмарки, фотозони, каруселі і 3D-шоу: Де зустрічати Новий рік?



Фото КМДА Фото КМДА

У Києві до новорічно-різдвяних свят підготували низку цікавих локацій з розвагами, фудкортами, ярмарками, фотозонами і концертами.

Про це повідомляє Департамент суспільних комунікацій КМДА.

На Софійській площі працює новорічно-різдвяний ярмарок. 31 грудня тут зустрічатимуть Новий рік, а 7 січня влаштують різдвяну ходу і фестиваль Дідухів.

На Михайлівській площі працює зона дитячих розваг, з каруселями і колесом огляду, резиденція Святого Миколая, ярмарок народних майстрів тощо.

Час роботи ярмарку: з 10.00 до 22.00 (1, 2 та 7 січня 2017 року до 02.00).

Триватимуть заходи до 15 січня. Вхід вільний.

Фото з сайту КМДА

На Поштовій площі до 15 січня працюватиме фотозона "Новорічне європейське містечко на Поштовій площі". Вхід вільний.

На вулиці Хрещатик, 36, на майданчику біля Київради облаштували фотозону "Новорічна казка на Хрещатику". Працюватиме вона по 15 січня. Вхід вільний.

На непарній стороні Хрещатика (на нижньому тротуарі від центрального виходу зі станції метро "Хрещатик" до Бессарабської площі) по 15 січня проходитиме Новорічно-різдвяний ярмарок "Нове Різдво на Хрещатику". Вхід вільний.

На Спортивній площі у ці ж дні триватиме ярмарок "Казкові новорічні дива".

Вхід вільний.

У парку ім. Т.Шевченка по 15 січня проходитиме новорічно-різдвяний фестиваль.

Працює Будиночок Святого Миколая. Вхід вільний.

У сквері біля пам’ятника П.Сагайдачному та Г.Сковороді на Контрактовій площі до 9 січня проходитиме фестиваль "Казки старого Подолу". Тут також працює парк казкових скульптур і атракціонів, ярмарок, заплановані святкові концерти, ігротеки. Час роботи ярмарку: 11.00 – 20.00. Вхід вільний.

На Театральній площі до 15 січня проходитиме 3D-шоу "Зимова казка" з трансляцією на головний фасад Національної опери України ім. Т.Г.Шевченка.

Фото КМДА

На Співочому полі 7 та 8 січня тут проходитиме фестиваль "Зимова Країна мрій".

На гостей чекатимуть: різдвяний ярмарок, традиційні гуляння, святкові вертепи, виступи українських колективів та колядників.

Вхід для дорослих – 30 гривень, для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників бойових дій та ліквідації аварії на ЧАЕС – вхід вільний.

19 січня у Гідропарку поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього святкуватимуть Водохреща. Під час заходів ієрархи Української православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату освятять воду за відповідними регламентованими і встановленими канонами.