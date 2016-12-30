Оренда виставкового центру для Євробачення обійшлася у 35 мільйонів

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30.12.2016  09:58


Фото iec-expo.com.ua

Національна телекомпанія України орендувала "Міжнародний виставковий центр" на Лівобережці для проведення "Євробачення – 2017" за 35,1 мільйона гривень.

Відповідну угоду підписали 28 грудня, пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Орендували нежитлові приміщення загальною площею 31 тисяча кв. м, у тому числі три павільйони та 16 конференц-залів. Їхня відновна вартість визначена у розмірі 1,27 мільярда гривень.

Терміни оренди окремих об’єктів відрізняються – із 18 березня по 21 травня 2017 року.

Фото iec-expo.com.ua

Також відзначається, що НТКУ зможе користуватися прилеглими територіями – автостоянками, зеленою зоною, дорогами і тротуарами. 

 

Аванс у розмірі 28,08 мільйона гривень виплатять упродовж 12 днів із набрання угодою чинності, решту – до червня. Вартість спожитих комунальних послуг буде компенсована окремо.

Як відомо, засновниками "Міжнародного виставкового центру" є Анатолій і Віктор Ткаченки та створена у червні 2014 року компанія "Kratelso B.V." (Нідерланди), адреса і телефон якої співпадає з філією відомої трастової компанії "Zedra".

Раніше частка голландської фірми належала кіпрському офшору "Nomatco limited".

Ткаченки також володіють ТОВ "Український венчурний центр" разом із Михайлом Мірошниченком, Інною Ткач та Юрієм Яшуніним.

Як відомо, у листопаді гендиректор НТКУ Зураб Аласанія пішов у відставку. Однією з причин стало включення вартості "Євробачення" в бюджет самої телекомпанії, через що залишиться мало коштів на реформу суспільного мовника. 

Слідом за Аласанією, його заступники написали заяви на звільнення.

Згодом комісію з перетворення Національної телекомпанії України на ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" очолив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.
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