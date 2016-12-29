Київрада розгляне петицію про демонтаж "чорного" фасаду театру на Подолі



Фото dw.com Фото dw.com

Київрада прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

"Електронна петиція "Знести новий фасад театру, та зобов'язати повернути історичний вигляд будинку" набрала необхідну кількість голосів та прийнята до розгляду", - йдеться в повідомленні.

Петицію розглянуть постійні комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики.

Автор звернення Віктор Назаренко зазначає, що Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва та всієї України і він повинен бути збережений у первісному стані, яким був збудований у 18 столітті.

У тексті петиції автор наголошує, що новий фасад театру на Подолі має бути знесений, а вулиці необхідно повернути історичний вигляд. Дані роботи мають бути покладені на забудовника та проектувальника.

Як відомо, петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

Киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

ЧИТАЙ ТАКОЖ Чорний театр

Депутат від фракції "Солідарність", заступник голови комісії Київради з питань містобудування, архітектури й землекористування Олександр Харченко вирішив скликати засідання комісії, щоб розглянути питання "потвори" на Андріївському узвозі.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночасголовний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизущодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

Українська правда. Київ