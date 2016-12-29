У Києві бізнесмен замовив убивство конкурента

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29.12.2016  13:27


Фото nabu.gov.ua/

Правоохоронці затримали іноземця, який за 5 тисяч доларів замовив вбивство свого конкурента по бізнесу.

Про це повідомляє сайт Нацполіції України.

Відзначається, що зловмисник, використовуючи зв’язки у злочинному середовищі, замовив вбивство свого конкурента по бізнесу.

"Бізнесмен передав кілеру аванс у розмірі 300 доларів – для підготовки до вчинення злочину. Крім того, замовник надав виконавцю інформацію про розпорядок дня та фото жертви. Також чоловік самостійно визначив спосіб вбивства – інсценування розбійного нападу або квартирної крадіжки, під час якої жертва повинна отримати смертельну травму голови", - йдеться в повідомленні.

Убивство мало статися у визначений замовником строк, оскільки потенційна жертва планувала виїхати з міста.

"Поліція спочатку інсценувала вбивство столичного бізнесмена, а потім затримала зловмисника під час передачі "вбивці" решти суми – 4700 доларів", - йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння умисного вбивства на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.
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Коментарі - 1
Miros _ 29.12.2016 15:27
5 тисяч доларів - ціна життя людини? Серйозно, так багато?!
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