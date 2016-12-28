ГПУ знає, хто збирає данину з МАФів – Луценко



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За даними Генеральної прокуратури, у Києві два з половиною десятки осіб збирають необліковану данину з МАФів.

Про це під час брифінгу генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє "Укрінформ".

"Прокуратура володіє прізвищами двох з половиною десятків людей, які створили цілі мережі МАФів, які збирають з них необліковану данину. Сьогодні ми домовилися про те, що ми почнемо діяти у законом передбаченому річищі щодо них. Я назву (імена – ред.), коли будіть підтверджені факти. На цей момент це версії, і це окрема інформація, як тільки вона знайде своє підтвердження, ми безумовно зробимо її публічною", - сказав Луценко.

Він зазначив, що варто провести нараду з Міністерством внутрішніх справ.

"Я за те, щоб або у формі сесії, або у формі зустрічі міського голови та його підрозділів, за необхідності я готовий взяти у ній участь, зустрілися також з підприємцями. Але я прошу розрізняти підприємців, які хочуть торгувати, заробляючи на життя, і рабовласниками, які їх використовують для свого незаконного збагачення", - підсумував Луценко.

Як відомо, Луценко виступає за демонтаж незаконних МАФів, але проводитися він повинен законно і не пошкоджувати приватне майно.

Раніше генпрокурор доручив Прокуратурі Києва дати правову оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу МАФів у Києві.

Уночі 4 грудня трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут".

Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.

Під ранок 15 грудня потрощили тракторами ринок на Оболоні. Міська влада обіцяє розбити там сквер.

Тієї ж ночі проїхалися тракторами і по кіосках на вулиці Драйзера у Деснянському районі.

19 грудня Білоцерковець повідомив, що міська має намір облаштувати невеликий сквер на місці незаконних кіосків на КПІ.

22 грудня комунальники планували продовжити демонтаж МАФів на КПІ, однак не змогли цього зробити через супротив власників кіосків.

За даними поліції, у сутичках постраждали 5 осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Улітку тракторами зносили ринки на Лісовому масиві, на Святошині тощо.