Київ стоїть у 7-бальних заторах

Версія для друку     Додати коментар -
28.12.2016  14:00


Фото Сегодня

Станом на 15:00 28 грудня у столиці спостерігаються 7-бальні затори.

Це видно з порталу "Яндекс.Пробки".

Ускладнена ситуація у центрі міста.

Зокрема, на бульварі Лесі Українки, Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги, вулицях Великій Васильківській, Великій Житомирській, Богдана Хмельницького, Бессарабській площі та Хрещатику. 

 

За прогнозом Укргідрометцентру, 28 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Часом мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.