Київ стоїть у 7-бальних заторах



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Станом на 15:00 28 грудня у столиці спостерігаються 7-бальні затори.

Це видно з порталу "Яндекс.Пробки".

Ускладнена ситуація у центрі міста.

Зокрема, на бульварі Лесі Українки, Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги, вулицях Великій Васильківській, Великій Житомирській, Богдана Хмельницького, Бессарабській площі та Хрещатику.

За прогнозом Укргідрометцентру, 28 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Часом мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Українська правда. Київ