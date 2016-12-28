Київ стоїть у 7-бальних заторах

Станом на 15:00 28 грудня у столиці спостерігаються 7-бальні затори.
Це видно з порталу "Яндекс.Пробки".
Ускладнена ситуація у центрі міста.
Зокрема, на бульварі Лесі Українки, Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги, вулицях Великій Васильківській, Великій Житомирській, Богдана Хмельницького, Бессарабській площі та Хрещатику.
За прогнозом Укргідрометцентру, 28 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Часом мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.
Українська правда. Київ
|22.12.2016, 10:52
Ольга Балицька
|19.12.2016, 10:36
Іван Сікора