ГПУ замовила ще одну експертизу Толстошеєва – Луценко

Генеральна прокуратора отримала результати психіатричної експертизи для Станіслава Толстошеєва, який збив на смерть жінку на тротуарі біля метро "Лівобережна", і призначила ще одну.
Про це на брифінгу 28 грудня заявив генпрокурор Юрій Луценко.
"Ми провели експертизу, і вона підтвердила, що Толстошеєв упав у медичний стан, який унеможливив керування автомобілем. Повторна експертиза, не в місті Києві, також це підтвердила. Ми замовили ще одну експертизу", - сказав Луценко.
Як відомо, у вересні ГПУ скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо Толстошеєва та призначила повторну амбулаторну комісійну психіатричну експертизу в експертній установі МОЗ України в іншому регіоні.
Раніше у прокуратурі Києва повідомили, що за результатами експертиз, причиною смертельної аварії на Лівобережці став раптовий напад судомного характеру у водія, тому притягнути Толстошеєва до кримінальної відповідальності неможливо.
Остаточне рішення у кримінальному провадженні мали прийняти за результатами нової експертизи.
Як відомо, 9 січня неподалік від станції метро "Лівобережна" автомобіль"Мерседес" під кермуванням Толстошеєва вилетів на тротуар та влетів у стоматологію, внаслідок ДТП загинула жінка, троє осіб отримали травми.
12 січня журналіст Дмитро Гнап відзначив, що Толстошеєв лежить у приватній клініці, і йому досі не вручили підозру. Він також додав, що є інформація, що два роки тому Толстошеєв вже скоїв ДТП і щасливо уникнув покарання.
Пізніше Гнап виклав у мережу фото, які показують, яке веселе та активне життя веде Толстошеєв з нібито "пороком серця".
13 січня у Нацполіції повідомили, що Толстошеєву оголосили підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).
14 січня у Нацполіції повідомили, що правоохоронці можуть притягти до відповідальності посадовців, які видали медичну довідку для отримання водійського посвідчення Станіславом Толстошеєвим, у випадку, якщо він за станом здоров’я не міг його отримати.
Увечері 15 січня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Станіслава Толстошеєва утримання під вартою і призначив заставу 137,8 тисячі гривень.
Захист Толстошеєва вніс за нього заставу в розмірі 137,8 тисячі гривень.
Прокуратура просила суд призначити заставу в розмірі 5 мільйонів гривень для Толстошеєва.
У вересні прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець заявила, що Прокуратура Києва закрила кримінальне провадження проти Толстошеєва, оскільки результати експертиз підтвердили, що під час ДТП він був непритомним.
Однак справою зацікавились у ГПУ.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко