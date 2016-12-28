ГПУ замовила ще одну експертизу Толстошеєва – Луценко

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28.12.2016  12:29


Фото з facebook Дмитра Гнапа

Генеральна прокуратора отримала результати психіатричної експертизи для Станіслава Толстошеєва, який збив на смерть жінку на тротуарі біля метро "Лівобережна", і призначила ще одну.

Про це на брифінгу 28 грудня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ми провели експертизу, і вона підтвердила, що Толстошеєв упав у медичний стан, який унеможливив керування автомобілем. Повторна експертиза, не в місті Києві, також це підтвердила. Ми замовили ще одну експертизу", - сказав Луценко.

Як відомо, у вересні ГПУ скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо Толстошеєва та призначила повторну амбулаторну комісійну психіатричну експертизу в експертній установі МОЗ України в іншому регіоні.

Раніше у прокуратурі Києва повідомили, що за результатами експертиз, причиною смертельної аварії на Лівобережці став раптовий напад судомного характеру у водія, тому притягнути Толстошеєва до кримінальної відповідальності неможливо.

Остаточне рішення у кримінальному провадженні мали прийняти за результатами нової експертизи.

Як відомо, 9 січня неподалік від станції метро "Лівобережна" автомобіль"Мерседес" під кермуванням Толстошеєва вилетів на тротуар та влетів у стоматологію, внаслідок ДТП загинула жінка, троє осіб отримали травми. 

12 січня журналіст Дмитро Гнап відзначив, що Толстошеєв лежить у приватній клініці, і йому досі не вручили підозру. Він також додав, що є інформація, що два роки тому Толстошеєв вже скоїв ДТП і щасливо уникнув покарання.

Пізніше Гнап виклав у мережу фото, які показують, яке веселе та активне життя веде Толстошеєв з нібито "пороком серця". 

13 січня у Нацполіції повідомили, що Толстошеєву оголосили підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).

14 січня у Нацполіції повідомили, що правоохоронці можуть притягти до відповідальності посадовців, які видали медичну довідку для отримання водійського посвідчення Станіславом Толстошеєвим, у випадку, якщо він за станом здоров’я не міг його отримати.

Увечері 15 січня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Станіслава Толстошеєва утримання під вартою і призначив заставу 137,8 тисячі гривень.

Захист Толстошеєва вніс за нього заставу в розмірі 137,8 тисячі гривень.

Прокуратура просила суд призначити заставу в розмірі 5 мільйонів гривень для Толстошеєва.

У вересні прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець заявила, що Прокуратура Києва закрила кримінальне провадження проти Толстошеєва, оскільки результати експертиз підтвердили, що під час ДТП він був непритомним. 

Однак справою зацікавились у ГПУ. 

Українська правда. Київ 
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