Луценко: Кличко мій друг, але закон треба виконувати



Фото Олександра Гусєва Фото Олександра Гусєва

Генпрокурор Юрій Луценко виступає за демонтаж незаконних МАФів, але проводитися він повинен законно і не пошкоджувати приватне майно.

Про це він сказав на брифінгу 28 грудня.

"Я за ліквідацію незаконних МАФів або тимчасових споруд торгівлі у Києві. Це вигідно всім – місту, киянам. Віталій Кличко мій друг, але закон обов’язково виконувати. Тому має відбуватися демонтаж. Законними методами", - наголосив Луценко.

Він назвав неприпустимим пошкодження майна підприємців, навіть якщо воно незаконне.

"Навіть незаконні споруди пошкоджувати не можна. Незаконні будівлі треба демонтувати. Не знести, не знищити, не зламати, а демонтувати", - сказав Луценко.

Генпрокурор відзначив, демонтаж кіосків біля "КПІ" показав, що є недоліки в цій роботі.

"У чому вони проявляються? Що всі держані структури не співпрацювали в ході абсолютно законної вимоги міського голови по усуненню незареєстрованих, фактично незаконних, тимчасових споруд. У першу чергу мої зауваження до київської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників по демонтажу. Друге зауваження до комунальників, які замість демонтажу пошкодили торгові точки", - сказав Луценко.

Він додав, що відтепер наведення порядку у вуличній торгівлі у Києві має відбуватися у "тісній кооперації усіх силових структур та місцевого самоврядування".

"Київ уже визначив, де мають стояти МАФи, місто уже проводить конкурси на МАФи у цих місцях і отримує дохід, уже через рік всі, хто веде торгівлю, мають уніфікувати архітектурний вигляд своїх точок. Усі державні структури, міська влада, комунальні служби, київська поліція, міська прокуратура мають співпрацювати, щоб 2 тисячі незаконних МАФів у Києві буди усунені у законом установленому порядку", - підсумував Луценко.

Мер Києва Віталій Кличкою наголосив, що міська влада діє прозоро у боротьбі з МАФами – інформація про незаконні споруди і про конкурси оприлюднена на міських порталах і є у вільному доступі.

"Ключове для нас, для київської влади – відкритість, прозорість і звітність перед громадою. Ми завжди наголошуємо , що вся інформація щодо незаконних споруд, щодо конкурсів проходить відрито і прозоро", - сказав Кличко.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко доручив Прокуратурі Києва дати правову оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу МАФів у Києві.

Уночі 4 грудня трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут".

Як пояснив "Українській правді. Київ" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, ці МАФи стояли незаконно ще з 2012 року, власників цих споруд неодноразово просили демонтувати конструкції самостійно.

Під ранок 15 грудня потрощили тракторами ринок на Оболоні. Міська влада обіцяє розбити там сквер.

Тієї ж ночі проїхалися тракторами і по кіосках на вулиці Драйзера у Деснянському районі.

19 грудня Білоцерковець повідомив, що міська має намір облаштувати невеликий сквер на місці незаконних кіосків на КПІ.

22 грудня комунальники планували продовжити демонтаж МАФів на КПІ, однак не змогли цього зробити через супротив власників кіосків.

За даними поліції, у сутичках постраждали 5 осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Улітку тракторами зносили ринки на Лісовому масиві, на Святошині тощо.

Українська правда. Київ