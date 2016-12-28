Архітектор: Театр на Подолі – це лише початок скандалів на Андріївському



Скриншот з відео Alex Kozachenko Скриншот з відео Alex Kozachenko

Громадські організації готують листа до київської влади з вимогою оприлюднити проекти забудови Андріївського узвозу.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів архітектор, заступник голови київської організації Національної спілки архітекторів України Георгій Духовичний.

"Ми (спілка архітекторів – ред.) прийшли до рішення, що це тільки початок скандалів на Андріївському узвозі. Сьогодні ми підготували листа із пропозицією київській владі показати киянам всі проекти і ділянки, виділені на Андріївському узвозі під забудову, хоча узвіз є пам’яткою містобудування, заповідником, там заборонено нове будівництво", - сказав він.

Серед потенційно скандальних Духовний назвав реставрацію замку Річарда, 7-поверховий готель навпроти музею Булгакова, ділянки виділені під житлову забудову.

"Під виглядом реставрації замку Річарда сьогодні повним ходом реалізовується будівництво двох котеджів на оглядовому майданчику замку. Цей проект погоджений Мінкультом попередньої каденції. Це було погоджено пані Островською-Лютою. Я цей проект бачив своїми очима на столі у Сергія Анатолійовича Целовальника. Я був у шоці.

Сьогодні треба відчинити паркан, піти туди і подивитися, що там робиться", - сказав архітектор.

"Наступне – восьмиповерховий готель практично навпроти Дому-музею Булгакова. Це величезна за масою споруда, яка повністю задавить всю цю територію. Прямо під історичним музеєм є дві ділянки під приватну забудову, де планується проектування п’ятиповерхівок з висотою поверху більше 3 метрів. Як туди потрапляти? Тільки на гелікоптері. Ці дві ділянки існують за 34 номером", - додав Духовичний.

Він також нагадав, що свого часу ділянку на Андріївському відвели рідному братові екс-президента Віктора Ющенка.

"Вона знаходиться на розі вулиці Боричів Тік та Андріївського узвозу. Там планується спорудити житловий будинок", - відзначив архітектор.

Відповіді від влади Духовичний чекає не раніше кінця січня.

"Але мені здається, що сьогодні дійсно треба наполягати на тому, щоб будівництво було припинено, була дана оцінка того, як можна поліпшити ситуацію", - підсумував архітектор.