Петиція про демонтаж "чорного" театру набрала 10 тисяч голосів



Фото asn.in.ua Фото asn.in.ua

Петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

Про це свідчить сайт петицій.

Станом на ранок 28 грудня за знесення чорного фасаду підписалися 10 тисяч 165 осіб.

"Повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього Українського народу. Знести новий фасад театру, та зобов`язати поверти історичний вигляд будинку", - йдеться в тексті петиції.

Автор звернення Віктор Назаренко переконаний, що "нові модерністські фасади вщент руйнують" історичну цінність та туристичну привабливість Андріївського узвозу.

Скриншот з сайту петицій

"Андріївський узвіз ... повинен бути збережений у первісному стані, таким яким він був збудований у 18 столітті. Право на перебудову має приймати вся громада Києва, а не лише декілька чиновників-хабарників", - наголосив автор петиції.

Він переконаний, що роботи з демонтажу фасаду повинні виконати забудовник та проектувальник.

"Посадові особи, що давали дозвіл на руйнування історичного центру Києва мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а наразі усунені з посад", - наголосив Назаренко.

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру,зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

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Депутат від фракції "Солідарність", заступник голови комісії Київради з питань містобудування, архітектури й землекористування Олександр Харченко вирішив скликати засідання комісії, щоб розглянути питання "потвори" на Андріївському узвозі.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночасголовний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизущодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

Українська правда. Київ