Комунальники Кличка купили комп’ютерне обладнання, утричі переплативши за кабелі

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28.12.2016  08:59


Фото srv-trade.ru

КП "Інформатика" Київської адміністрації 23 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ  "Новітні цифрові технології" серверного обладнання на 8,91 мільйона гривень.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Відзначається, що до 26 грудня мали поставити шість найменувань серверного обладнання.

Однак за деякі позиції переплатили утричі.

Зокрема чотири кабелі HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl довжиною 5 м купили по 10 тисяч 693 гривні із ПДВ за штуку. У відкритих джерелах є дані про їх продаж щонайменше втричі дешевше – по 897–3 тисячі 751 гривню/шт., однак невідомо, чи входить у ціну ПДВ.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ "Нетвейв" Віктора Приходька, Андрія Ротача, Василя Середи та Юрія Сидоренка.

Київська компанія "Новітні цифрові технології", що вперше виграла тендер, належить Олександру Новохацькому та екс-нардепу від "Блоку Литвина" Олегу Поліщуку. Керує нею із серпня Сергій Недавній.

Що до Олександра Федоровича Новохацького, то особа з такими ПІБ до 2014 року керувала ДП "Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України" Мінінфраструктури. Зараз він із Поліщуком володіє ТОВ "Е-Технології".

Комунальну "Інформатику" з травня очолює Олег Ващенок.
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