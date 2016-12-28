Комунальники Кличка купили комп’ютерне обладнання, утричі переплативши за кабелі



Фото srv-trade.ru Фото srv-trade.ru КП "Інформатика" Київської адміністрації 23 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "Новітні цифрові технології" серверного обладнання на 8,91 мільйона гривень. Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро". Відзначається, що до 26 грудня мали поставити шість найменувань серверного обладнання. Однак за деякі позиції переплатили утричі. Зокрема чотири кабелі HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl довжиною 5 м купили по 10 тисяч 693 гривні із ПДВ за штуку. У відкритих джерелах є дані про їх продаж щонайменше втричі дешевше – по 897–3 тисячі 751 гривню/шт., однак невідомо, чи входить у ціну ПДВ. Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ "Нетвейв" Віктора Приходька, Андрія Ротача, Василя Середи та Юрія Сидоренка. Київська компанія "Новітні цифрові технології", що вперше виграла тендер, належить Олександру Новохацькому та екс-нардепу від "Блоку Литвина" Олегу Поліщуку. Керує нею із серпня Сергій Недавній. Що до Олександра Федоровича Новохацького, то особа з такими ПІБ до 2014 року керувала ДП "Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України" Мінінфраструктури. Зараз він із Поліщуком володіє ТОВ "Е-Технології". Комунальну "Інформатику" з травня очолює Олег Ващенок.

Коментарі - 3

Oleg Angel:

Все можно сделать через тендеры, никто ничего не боится. Схема традиционна. Профильных поставщиков, готовых предложить более низкие цены, дисквалифицируют в тендерах под надуманными предлогами. Оставляют своих, которые даже в аукционных торгах участия не принимали. Примеров немало.

Ничего нового, стандартное явление. Тот же комунальный Киевпастранс, покупает по договору №52.16-369 от 22 декабря 2016 товар по сильно завышенным ценам. Например, швейные нитки №40 по 77 гривен бобину, тогда как среднерыночная цена у них 27 гривен, армированные швейные нитки №45 по 85 гривен, при рыночной цене в 39 гривен, иглы для промышленных швейных машин по 9 гривен за иголку, тогда как у поставщиков они по 4-5 гривен. Ну а то, как оно проводили "тендер" в Прозорро на эту закупку вообще отдельная песня.

Через тендери вкрасти важко, новий тренд - будуть ділити гроші Киян через громадські організації, Бюджет участі. Наприклад на Оболоні гроші з бюджету кишенькові ГО отримують парк для заможних і створення прокладки з "рішал" між населенням і адміністрацією.