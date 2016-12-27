За кнопкодавів у Київоблраді візьметься регламентна комісія

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27.12.2016  16:59


Фото kor.gov.ua

Регламентна комісія розгляне факти непересонального голосування на засіданнях Київської облради і напрацює шляхи подолання цього ганебного явища.

Про це "Українській правда. Київ" повідомив голова регламентної комісії облради Роман Титикало.

"Я про ці факти знаю. Як тільки мені колега з заднього рядку повідомив, я взяв слово, і попросив усі питання переголосувати, бо це ганьба, і такі дії ставлять під сумнів легітимність усіх рішень. Ганна Старикова (голова облради – ред.) сесію закрила і сказала – розглядайте на регламентній комісії", - розповів Титикало.

Він додав, що голос невідомої дівчини, яка голосувала за депутата "Опоблоку" не був вирішальним у голосуванні.

"Але я запросив результати поіменного голосування. Ми хочемо взяти повне відео голосування і не просто подивитися, чи була ця людина (депутат від "Опозиційного блоку" Микола Фурдичка – ред.) і як вона голосувала, а щоб подивитися, чи не конпокдавили інші депутати", - розповів Титикало.

Водночас він додав, що пере голосувати рішення 26 грудня уже не вийде, оскільки сьогодні-завтра воно буде опубліковане.

"То треба було відразу тоді, коли я кричав переголосувати. Але ми плануємо розглянути два дні останнього засідання, бо воно було з перервою, 23 і 26 грудня і перевірити депутатів на факт кнопкодавтсва і прийняти рішення про необхідність боротьби з цим ганебним явищем", - сказав Титикало.

Він бачить два шляхи боротьби з кнопакодавами: замінити систему голосування на систему "Рада-4", як у Київраді, або позбавити депутатів паперових депутатських посвідчень.

"Нині є картка для головування і депутатське посвідчення – така „радянська книжечка". І я бачив, що представники деяких фракцій після голосування картки здають керівнику фракції. Навіщо? Ну щоб не загубити, кажуть. Але тут дивно, що посвідчення не гублять, а картку загублять. Тому ми пропонуватимемо скасувати посвідчення паперове, і зробити посвідчення пластикове, яке буде і посвідченням і карткою для голосування", - сказав він.

На думку Титикала, так депутати не зможуть передавати свої картки для голосування, наприклад, колегам по фракції.

"Посвідчення депутату потрібно під час виконання своєї депутатської діяльності, банально навіть для проходу у будівлю ЦВК, де розташована облрада", - пояснив Титикало.

Він відзначив, що засідання регламентної комісії відбудеться у січні. А після цього комісія рекомендуватиме Київоблраді кожен з варіантів боротьби з кнопкодавством.

"Я також хочу запросити цього конкретного депутата (Фурдичку – ред.), щоб він пояснив, чому його картка була у чужої людини, і принаймні прийти і публічно вибатися перед виборцями", - підсумував Титикало.

Як відомо, журналісти "Чесно" зафіксували, що на бюджетній сесії 26 грудня за депутата від "Опозиційного блоку" Миколу Фурдичку неодноразово голосувала невідома дівчина.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ  
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Коментарі - 1
Serhii_Ko _ 27.12.2016 17:20
У неті вже є відео сесії.
Там видно, як Домбровський і Титикало виступили і як їхній виступ зневажила голова, яка мала невідкладно перевірити заяву депутатів і поставити питання про переголосування хоча б за бюджет 2017.
Треба поставити питання на регламентній і про компетентність голови облради.
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За кнопкодавів у Київоблраді візьметься регламентна комісія
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